蘋果華為大陸拚場 北京果粉冒雨排隊嚐鮮iPhone 16

蘋果iPhone 16系列新機，以及華為的首款三折疊手機Mate XT 非凡大師，於20日同步開售。儘管陸媒近期報導蘋果銷量遇冷，但以北京三里屯旗艦店為例，一早就湧現排隊人潮，接近中午時達到高峰，大量「果粉」冒雨排隊，為的就是第一時間拿到iPhone 16新機，有黃牛表示，他們願以最高人民幣300到500元的價格收購。

近年蘋果在大陸發售新機，採提前一周啟動線上預售，消費者憑選定取貨時間後，憑證明到門市取貨，以分散人潮，並於開售當天讓各門市提前到八點開門。

但為了能第一時間拿到新機，以北京三里屯的蘋果旗艦店為例，即使下著大雨，有「果粉」仍表示，他清晨五點多就來排隊，至七點左右，現場已有過百名「果粉」守候，後隨雨勢轉歇，中午人潮漸增，現場也安排消費者分區排隊，以保障商圈動線。

有現場大陸「果粉」說，能夠第一天夠拿到新機，還是很讓人振奮的，尤其今年新增了「沙漠金」的新顏色。

同時，門市周邊仍有黃牛加價收購iPhone 16新機，並當場倒賣，有黃牛說，Pro Max或Pro版本比標準版值錢，他們願以人民幣300元到人民幣500元的價格收購，若是頂規的iPhone 16 Pro Max 1TB，且為沙漠金或藍、綠新色的話，有機會以較定價溢出人民幣近千元（約新台幣4,500元）的方式，賣給不願意等待的人。

惟隨著蘋果持續調整預售和舖貨策略，黃牛利潤已較往年降低，以2022年時為例，當時曾有黃牛在北京三里屯現場，喊出最高人民幣2,000元（約新台幣9,000元）的溢價。

與此同時，同天正式開賣的華為MateXT 非凡大師三折疊手機，在10點8分開售後，目前於官方網站及第三方電商平台均已售罄，下次可購買時間為明天，並限一人購買一台，但因若要線下體驗需要提前預約，也非每個門市都可體驗，因此華為門市並未有明顯排隊。