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華為Mate XT今發售 陸民眾嗨喊三折疊技術領先：很驕傲

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
華為最新發布的Mate XT非凡大師20日上午10點08分正式發售。圖為華為位於上海南京東路上的全球最大旗艦店。記者陳宥菘／攝影
華為最新發布的Mate XT非凡大師20日上午10點08分正式發售。圖為華為位於上海南京東路上的全球最大旗艦店。記者陳宥菘／攝影

華為最新發布的Mate XT非凡大師20日上午10點08分正式發售，並在位於上海南京東路上的全球最大旗艦店舉行首批新機交付儀式。大陸民眾對於螢幕三折疊技術感到新奇與驕傲。

在資訊行業工作的「80後」（1980年代出生）大陸民眾董先生20日上午到上海南京東路上的旗艦店領取Mate XT。他購入的是人民幣21,999元、玄黑色的版本，用以替換華為被美國制裁後最後一代配有自家高階晶片的Mate 40。

董先生向本報表示，自己平時會看一些文件，對著螢幕的時間比較多，Mate XT的大螢幕具有實用性。在商務需求以外，三折本身是一個很新的技術，自己也帶有「科技粉『嘗新』的基因」，所以會想使用。

至於對新機的晶片性能有無考量？董先生說，從優秀晶片角度來看，Mate XT的確不是一個優先會考慮的產品，「但是考慮一個機器會有很多因素，晶片只是其中之一」，比如整體技術的領先性，例如手機屏幕三折疊的體驗，還有整個生態的串連、品牌的加成等等。「我已經過了看王者榮耀跑分的年紀，」董先生說。

今年三十歲的大陸汽車類影片創作者亞菡則購入最頂規、要價人民幣23999元的Mate XT。她受訪時說，自己第一次見到這麼大的三折手機，而且是華為品牌，「作為國人還是很驕傲的，這麼遙遙領先的手機，我一定要體驗一下」。

平時使用iPhone14 pro拍攝與剪輯影片的她，卻沒有選擇購入與Mate XT同日發售的iPhone16。

亞菡解釋，平時使用iPhone創作已很熟練，但她製作的是橫版影片，華為的三折手機打開後，可以更方便地檢查畫面、字幕。她並認為華為的鏡頭拍照起來很好看，「我用它發小紅書」。

亞菡說，「iPhone是創作工具，日常使用會用華為」。

華為Mate XT定價為人民幣19999元至23999元，等同單機售價至少突破新台幣9萬元，最高規版本可達近11萬元。目前，華為線上商城每日上午10點8分開放民眾搶購，且同一用戶限購一台，銷售情況仍相當火熱。

有報導依據供應鏈情況預估，華為三折機首批備貨量約為100萬台。華為常務董事、終端BG董事長余承東20日上午在新機交付儀式上說，目前已有600多萬人預定華為Mate XT，「遠超過預期」，華為已全力以赴加班、加產能。

大陸汽車類影片創作者亞菡購入最頂規、要價人民幣23999元的Mate XT。記者陳宥菘／攝影
大陸汽車類影片創作者亞菡購入最頂規、要價人民幣23999元的Mate XT。記者陳宥菘／攝影

上海 人民幣 影片

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