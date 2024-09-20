華為Mate XT三折機發售 余承東親自交付：我們敢於非凡

華為最新發布的三折疊手機Mate XT非凡大師20日上午10點08分正式發售，華為常務董事、終端BG董事長余承東現身上海的全球最大旗艦店，親自交付首批新機。余承東說，華為不是天生非凡，而是敢於非凡，自己既高興又感動。他提到，目前已超過600萬人預購新機，華為將全力以赴加班、加產能。

華為20日上午在位於上海南京東路上的全球最大旗艦店舉行Mate XT新機交付儀式，並由央視直播。旗艦店現場僅開放部分事前已獲通知參與交付儀式的顧客入內，余承東在店內親自向10名顧客交付Mate XT，儀式大約進行半小時後，才開放一般民眾入場。

儘管上海因「葡萄桑」颱風而下起暴雨，店鋪外仍有大批民眾圍觀，等待入店體驗Mate XT。

余承東回憶，華為從2019年就開始研發三折手機，但難度太大，後續解決量產、工藝等技術後，「全球首款三摺疊手機，今天終於要帶給大家，很高興在這裡分享」。

目前已有600多萬人預定華為Mate XT，余承東說，這個銷售情況「遠超過預期」，因此華為已全力以赴加班、加產能。他並向顧客喊話，「剛開始需要耐心等待，等一點時間，我們正在加緊產能」。

先前有報導依據供應鏈情況預估，華為三折機首批備貨量約為100萬台。

余承東也在直播中向觀眾解答新機取作「XT」的原因，X是華為摺疊手機的代號，T則有三重意義，包含Theee（三折螢幕）、Technology（科技）、Trend（潮流）。