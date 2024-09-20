高階手機同天開賣 中國蘋果門市人潮更多

今天是蘋果手機iPhone16與華為非凡大師Mate XT發售日。座落於北京王府井的蘋果與華為旗艦店僅隔著一條街相望，這已成為美中科技競爭的象徵，首發日上午蘋果門市人潮洶湧，不少「果粉」順利取機，相比華為取機時間長，門市外排隊人潮沒有蘋果店面多。

今天上午8時蘋果門市開賣現貨手機與線上取機，根據記者實際前往觀察，今天上午蘋果店內與店外排隊取機的人數眾多，門市熱鬧。華為門市則是選擇在10點開放取機，但是開店前的取機民眾較蘋果門市少，且因三摺機的使用規則較為繁複，消費者取機時間更長，並且華為門市有不少僅來「看熱鬧」的群眾。

「00後」（2000年後出生）的趙先生今天是首批取到華為手機的消費者。他向記者介紹，他是在7日於門市預約，購買的是售價最貴的1TB、價格為人民幣2萬3999（約新台幣10萬7995元）非凡大師Mate XT，今天是在上午9時40收到簡訊馬上來到門市取機。

趙先生花了近40分鐘取到手機。被問及為何會買售價高昂的「非凡大師」，他回答，「支持國貨嘛！」他原本是蘋果使用者，認為蘋果用了多年了但是感到沒有創新，非凡大師讓他覺得更新穎。不過，趙先生在取完華為手機後，緊接著要前往對面的蘋果門市取最新款iPhone16。

今天在蘋果門市取貨的一名「果粉」向記者表示期待iPhone16這隻手機很久，因為本身想換手機。他說，今天排隊沒有預期時間長。被問及有無考慮華為新三摺機？他認為售價太貴，以他學生的身份難以負擔。

蘋果iPhone手機在中國尖端手機市場上競爭力疲弱。今年5月，研究機構TechInsights的數據顯示，今年第一季蘋果的市占率僅為13.7%，跌出前5名。

然而，被認為是敲山震虎蘋果手機的華為MateXT，實際上也面臨著中國經濟消費降級的環境困境，與新機技術的產能限制，這讓Mate XT產品的銷售數字仍難以估計。

一名北京通訊手機業者向記者坦言，Mate XT的產能可能不足，現在預定也等不到、買不到了，並且預估這一手機產品的售價未來會降低，直言現在的價格太貴。