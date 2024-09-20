22歲台男赴陸後失聯 陸委會：海基會已發函對岸

22歲民眾郭宇軒8月27日抵赴上海後失聯迄今，親友焦急萬分。陸委會表示，這名當事人與朋友一起赴陸，海基會已經與對岸海協會發函，目前沒有進一步的消息。

22歲郭姓民眾8月27日抵赴上海後失聯，親友未能聯繫上，急於社群刊發尋人啟事。據其親友所發公開訊息指出，這名民眾名字為郭宇軒、身高約180公分，8月27日入境上海後失聯，目前僅知其規劃抵赴上海後，計畫轉往安徽合肥。

郭宇軒親姊也透過社群說，郭宇軒抵達上海時有報平安，接下來則是沒有任何聯繫，沒有放棄找他，不過也做好最壞的打算了，只希望人可以平安回來。

郭宇軒親姊接受媒體訪問時說，弟弟8月中詢問了辦理護照、台胞證等事情，抵赴上海後有報平安，後來音訊全無，傳訊息或打電話都連絡不上，不排除被騙過去做詐騙，或是在當地旅遊時「被抓走」。

陸委會副主委梁文傑19日於例行記者會上表示，這名郭姓民眾是與朋友一起前往大陸，現在家屬已經報案，海基會也發函對岸海協會，目前沒有進一步的消息。