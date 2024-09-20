快訊

遺囑官司最高法院勝訴後提告 張國煒打破沈默：我缺的不是錢，是公義

直擊／iPhone 16開賣又有「排隊阿嬤」 黃牛攔街兜售「代買價曝光」

22歲台男赴陸後失聯 陸委會：海基會已發函對岸

中央社／ 台北20日電
22歲民眾8月27日抵赴上海後失聯迄今。陸委會表示，海基會已經與對岸海協會發函，目前沒有進一步的消息。聯合報系資料照
22歲民眾8月27日抵赴上海後失聯迄今。陸委會表示，海基會已經與對岸海協會發函，目前沒有進一步的消息。聯合報系資料照

22歲民眾郭宇軒8月27日抵赴上海失聯迄今，親友焦急萬分。陸委會表示，這名當事人與朋友一起赴陸，海基會已經與對岸海協會發函，目前沒有進一步的消息。

22歲郭姓民眾8月27日抵赴上海後失聯，親友未能聯繫上，急於社群刊發尋人啟事。據其親友所發公開訊息指出，這名民眾名字為郭宇軒、身高約180公分，8月27日入境上海後失聯，目前僅知其規劃抵赴上海後，計畫轉往安徽合肥。

郭宇軒親姊也透過社群說，郭宇軒抵達上海時有報平安，接下來則是沒有任何聯繫，沒有放棄找他，不過也做好最壞的打算了，只希望人可以平安回來。

郭宇軒親姊接受媒體訪問時說，弟弟8月中詢問了辦理護照、台胞證等事情，抵赴上海後有報平安，後來音訊全無，傳訊息或打電話都連絡不上，不排除被騙過去做詐騙，或是在當地旅遊時「被抓走」。

陸委會副主委梁文傑19日於例行記者會上表示，這名郭姓民眾是與朋友一起前往大陸，現在家屬已經報案，海基會也發函對岸海協會，目前沒有進一步的消息。

上海 失聯 朋友

延伸閱讀

政府再卡大陸學術團？陸委會稱早已批准：不知有何不可抗力因素

我方仍禁大陸千項農產品 陸委會：盼雙方坐下來好好談

兩岸同婚大跨步 陸委會宣布允許第三地結婚者來台同婚

8月底正式開放！陸客到馬祖旅遊人數曝光 陸委會：跟疫情前相比很少

相關新聞

22歲台男赴陸後失聯 陸委會：海基會已發函對岸

22歲民眾郭宇軒8月27日抵赴上海後失聯迄今，親友焦急萬分。陸委會表示，這名當事人與朋友一起赴陸，海基會已經與對岸海協會...

比利時外貿大臣見王文濤：樂見歐中達成共識

據大陸商務部凌晨訊息，9月19日，商務部長王文濤在布魯塞爾會見比利時外交外貿大臣拉比卜，雙方重點就中比經貿合作等議題深入...

中歐電動車磋商 陸商務部：雙方一致同意繼續推動價格承諾協議談判

據大陸商務部網站，大陸商務部長王文濤當地時間9月19日上午，在歐盟總部會見歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯，就歐...

產能過剩 上汽大眾擬關南京廠

路透引述知情人士稱，福斯（大陸稱「大眾」）在中國大陸的合資企業上汽大眾正計畫南京工廠停產，以應對產能過剩。

陸95座城房價崩跌 萬元人民幣可買房

大陸房價持續下跌，中國25個省、95座城市的房價朝「鶴崗化」發展，就連經濟最發達的京津冀、珠三角、成渝等地也被「鶴崗化」...

阿里推最強開源AI模型 台鏈英業達率先受惠

阿里巴巴旗下阿里雲昨（19）日宣布推出史上最大規模開源模型Qwen 2.5，預訓練資料量達到18兆個Token，超越Me...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。