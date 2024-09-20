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比利時外貿大臣見王文濤：樂見歐中達成共識
據大陸商務部凌晨訊息，9月19日，商務部長王文濤在布魯塞爾會見比利時外交外貿大臣拉比卜，雙方重點就中比經貿合作等議題深入交換意見。拉比卜表示，比方樂見歐中雙方達成共識，繼續就歐盟對華電動車案進行磋商，期待達成妥善解決方案。
這場會面是在王文濤與歐盟執委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯會談後舉行的。中國駐比利時大使費勝潮參加會議。
王文濤表示，中比皆是自由貿易和開放合作的堅定支持者和受益者，中方願與比方共同努力，落實兩國領導人經貿共識，擴大自比進口優質產品，挖掘服務貿易潛力，推動雙邊經貿合作達到更高水準。
拉比卜表示，比方樂見歐中雙方達成共識，繼續就歐盟對華電動車案進行磋商，期待達成妥善解決方案。中國是比利時重要貿易夥伴。比方高度重視比中經貿關係，願與中方深化在化工、金屬、機械設備等領域投資合作。比方願積極參與進博會，擴大對華出口，推動比中貿易更平衡發展。
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