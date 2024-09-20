中歐電動車磋商 陸商務部：雙方一致同意繼續推動價格承諾協議談判

據大陸商務部網站，大陸商務部長王文濤當地時間9月19日上午，在歐盟總部會見歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯，就歐盟對華電動汽車反補貼案進行全面、深入、建設性的磋商。雙方明確表達了透過磋商解決分歧的政治意願，一致同意繼續推動價格承諾協議談判，全力致力於透過友好對話磋商達成雙方均能接受的解決方案。

依大陸商務部的這一新聞訊息，中歐似出現不走上關稅大戰的契機，如果歐洲能揭受中方提出的價格承諾方案，則最終中國大陸生產的電動車即可以不低於最低承諾價格的售價，繼續在歐銷售，免除被課徵反補貼關稅的命運。

9月12日，歐盟委員會新聞發言人稱，中國機電商會和所有電動車生產商提交的關於歐盟電動車反補貼案的價格承諾解決方案均未達到要求，歐方打算拒絕相關價格承諾申請。大陸商務部13日即由商務部發言人以「答記者問」方式回應表示，中方對此深感失望，並稱如果磋商最終未能達成共識，責任完全在歐方。

歐盟中國商會也在陸商務部之後發出聲明，譴責歐委會罔顧業界呼聲和成員國的期待，既不接受中方建議，也不給出解決方案，沒有在談判中展現誠意。向外界發出不斷升級貿易甚至捲入貿易戰的錯誤訊號。

不過，昨天這場會談似已出現迴旋轉機，為以價格承諾方式解決爭端創造了空間。

而歐盟原訂在9月25日就中國電動車進口徵收反補貼關稅進行投票，但就在王文濤與東布羅夫斯基斯會談前一天，美媒「政客新聞網」歐洲版當地時間9月18日報導，3名歐盟外交官表示，在中國和歐盟貿易主管舉行關鍵會談之前，原定於9月25日舉行的關於是否對中國電動汽車加徵關稅的投票被推遲。

大陸商務部訊息稱，會兩人會談中，中國指出，歐委會在沒有盟內產業申請的情況下發起電動車反補助調查，裁定不合規、不合理、不公義。儘管中方對此無法認同、不能接受，但始終秉持最大誠意，努力透過對話磋商妥善解決問題。

中方指出，中國業界在本案調查程序時限內提出價格承諾解決方案，並根據歐方關注進一步完善，充分展現了最大限度的靈活性和誠意。中方敦促歐方切實落實中法歐三方領導人關於透過對話協商妥善處理經貿摩擦的重要共識，採取積極行動相向而行。若歐方執意實施不合理徵稅措施，中方將堅定做出必要反應，維護企業正當權益。

中方強調，中方一貫審慎、克制使用貿易救濟措施，維護公平、自由貿易。對歐方發起的貿易救濟調查，都是應國內產業申請發起的，符合中國法律和世貿組織規則，並嚴格依法依規、公開透明地進行調查。中方有責任維護國內產業的正當訴求和合法權益。