京台論壇 熱議兩岸關稅

面對大陸宣布將復徵台灣34項農產品進口關稅，前行政院長，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄昨（19）日在北京出席「第27屆京台科技論壇」時說，兩岸經貿問題，應透過「兩岸經濟合作委員會」等既有機制來協商討論；台商則喊話，民進黨不能一邊依靠大陸讓利，卻又抗中、反中，破壞兩岸交流。

劉兆玄說，ECFA是他在行政院長任內推動的框架性協議，多年來執行的很好，讓台灣受益不少，其本身就有一個兩岸經濟合作委員會，兩岸透過既有機制來討論，是較好的解決辦法。

前農委會主委陳保基說，過去ECFA框架下，農委會和大陸有協商機制管道，但這八、九年兩岸都沒有坐下來談，如何解決問題？

大陸全國台企聯總會長李政宏認為，民進黨應正視問題，不能一邊依靠大陸讓利，獲取兩岸貿易的出超，卻又在政治上抗中、反中，破壞兩岸交流。

上海東亞研究所副所長包承柯受訪表示，520以來兩岸態勢非常對立，緊張狀態還在升級，關鍵在賴清德不停推銷「互不隸屬的兩國論」，且擴大軍費預算，提升「以武拒統」能力，不斷叫囂要和大陸對抗，在這樣的氛圍中，兩岸關係一定會處在衝突性架構的狀態下。

他說，台灣當局因為政治因素對大陸農產品採取完全的抵制措施，大陸卻單方面開放大陸市場，這是兩岸之間貿易不平等的主要因素。他認為，大陸財政部的最新政策調整意在提醒賴當局，面對大陸產品輸出到台灣的思考，做出公平貿易環境安排。

包承柯稱，ECFA是在九二共識基礎上的協議，大陸願意和台灣當局溝通，如今，沒有這樣的基礎，大陸當然不願意、也不可能會把這樣的優惠政策給現在的台灣當局。