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陸持美債 逼近15年低點

經濟日報／ 記者黃雅慧謝守真／綜合報導

美國財政部公布7月國際資本流動報告（TIC）顯示，大陸7月美債持倉量較上期減少37億美元，總持倉規模降至7,765億美元，持有規模再逼近2009年以來低位。

今年內大陸累計減持美債的幅度達到約398億美元，但仍是持有美債第二大的國家。分析認為，大陸減持美債主因來自外儲資產多元化配置需求。

報告顯示，持有美債最多的日本也減持，7月底持有1.116兆美元，較前一個月減少20億美元，也是去年10月以來最低水平。

整體來看，7月外國投資人持有的美國公債規模，從6月的8.211兆美元進一步增加8.339兆美元，續創歷史新高。

中國大陸此前在6月大幅增持了119億美元美債，創下了今年以來對美債增持幅度最大的一個月，但並未延續增持步伐。

大陸的美債持倉自2022年4月起便持續低於1兆美元。在3月減持後，大陸美債持倉規模一度跌破去年10月的低位7,696億美元，創下了2009年3月以來的新低。

大陸外管局8月公布數據顯示，截至2024年7月末，大陸外匯儲備規模為3兆2,564億美元，較6月末上升340億美元，升幅為1.06%。已是連續七個月站穩3.2兆美元大關。

今年以來，在減持美債同時，大陸央行持續增持黃金，自2022年11月以來，大陸央行連續18個月增持黃金，不過根據8月人行官網訊息顯示，截至7月末，人行已經連續第三個月暫停增持黃金儲備。業內人士普遍認為，主要原因有二：一是國際金價仍位居高位，二是給黃金投資市場「降溫」訊號。

在前十大美國海外「債主」中，有六國（日本、大陸、英國、比利時、法國、瑞士）在七月選擇減持的同時，有四國（盧森堡、開曼群島、加拿大、愛爾蘭）選擇增持。

美國 黃金

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