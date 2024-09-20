「石頭」掃地機器人銷量 冠全球

市調機構IDC日前發布《全球智慧家居設備市場季跟蹤報告》顯示，第2季全球智慧掃地機器人出貨511.7萬台，年增長15.7%。其中，大陸企業石頭科技該季出貨量全球第一，是中國大陸廠商首次在智慧掃地機器人市場登頂。

報告指出，石頭科技取得該季全球第一成績，主因在於海外市場，特別在發達國家市場，其線下通路較其他大陸廠商優勢明顯；在北美市場則率先入駐門檻較高的線下大型商超，並通過品牌自營店迅速提升其品牌影響力。而據石頭科技半年報，其海外營收接近人民幣23億元，占石頭科技營收的52%

報告顯示，出貨量排名第二至十名分別為美廠iRobot、陸廠科沃斯、陸廠小米、陸廠追覓、陸廠雲鯨、陸廠安克創新、美廠Sharkninja、陸廠樂帆與陸廠智意。前十名中，陸廠就占了八成。

石頭科技成立於2014年，主要產品涵蓋智慧掃地機器人、洗地機、洗烘一體機以及其他智慧家居設備。據石頭科技半年報，今年上半年，其營業收入人民幣44.16億元，年增30.90%。歸屬於股東淨利潤達人民幣11.2億元，年增51.57%。

值得注意的是，石頭科技曾經作為小米生態鏈的早期成員之一，獲得小米集團資金支持外，還承接大量訂單。但是後來逐漸培育出自己品牌，並聲稱減少對小米依賴。

IDC預測，2024下半年全球掃地機器人市場預計出貨1,025萬台，2024年全年預計年增7.5%。產品的競爭重點主要會是圍繞解決清潔死角所需的超薄機身、底抬升高度、越障高度等問題。

IDC中國高級分析師趙思泉分析，智慧掃地機器人市場在下半年的主要競爭將集中在高端產品部分，特別AI導入會使產品存在差異。而從競爭區域來看，當前產品平均單價持續上漲，對消費者購買能力提出一定要求，北美及西歐市場價仍將是大陸廠商當前的出海主要競爭地。

從2017年開始，石頭科技就開啟自有品牌並開始自己的海外業務。重點發展美國、歐洲及東南亞市場。其不僅通過本地化運營、強化品牌推廣、提升售後服務等措施，逐步提高海外市場占有率。