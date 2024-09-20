A 股百餘檔 面臨下市

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

景氣差、企業經營不易，大陸近三個月已有24家A股公司被強制下市，19家公司被實施ST（Special Treatment，特別處理股票，有退市風險），數量已經超過去年第3季被實施ST的公司數量總和（八家），被實施ST的原因包括信披違規被證監會行政處罰、公司被控股股東及關聯方非經營性占用資金、收到法院受理公司重整申請裁定等。

第一財經報導指出，9月18日，ST紅太陽、凱撒文化、惠程科技同日停牌，次日開市起，前者將被實施退市風險警示，後兩家被實施其他風險警示，股票簡稱變更為*ST紅陽、ST凱文以及ST惠程。

從退市風險預警來看，數據顯示，截至9月18日，A股退市風險預警中，存在交易類退市風險、財務類退市風險、規範類退市風險的公司共百餘家。其中，財務類退市風險公司超百家，交易類退市風險公司超十家。

據《北京商報》報導，截至今年8月，大陸年內已有42股摘牌，2023年，大陸證監會加速推進常態化退市，全年共47家公司退市，其中強制退市44家，退市改革三年來，強制退市數量超過改革前退市數量總和。這也意味著，今年A股市場中已摘牌退市股數量已逼近2023年全年退市個股數量。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜指出，目前已摘牌退市股數量逼近2023年全年退市股數量，代表A股市場正在加速形成常態化退市格局，有助於肅清市場中劣質公司，促進市場新陳代謝。

北京 財務 風險

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