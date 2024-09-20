大陸新茶飲上市潮 急踩煞車

大陸新茶飲業者上市潮急剎車，港交所官網顯示，新茶飲品牌─滬上阿姨、蜜雪冰城及古茗的招股書均已失效。滬上阿姨在今年2月首次遞交招股書，和蜜雪冰城、古茗、茶百道三家新茶飲一起衝刺IPO，但僅茶百道一家新茶飲品牌上市成功。

經濟觀察網報導，一位瞭解港股IPO流程的投行人士指出，港交所規定，如果申請IPO的公司沒能在六個月內完成聆訊或者上市，公司的招股書就會自動失效。尤其7、8月時，企業需要更新上半年財報資料，審計工作尚未完成，舊的材料失效，新的材料尚未遞交，企業的上市申請資料就會處於失效狀態。

陸新茶飲業者衝刺上市概況

今年1月，蜜雪冰城和古茗在同一天向港交所遞表申請上市。今年2月，滬上阿姨向港交所遞表申請上市。如今三家公司招股書均已失效，三家業者雖然說會重新提出申請，但業內人士認為可能與股市狀況不佳有關。

茶百道今年4月在港交所上市，茶百道發行價為港幣17.5元，不僅上市當天就跌破發行價，昨（19）日收盤價僅剩港幣5.1元，跌幅高達70%。

業內人士表示，股票市場環境的不確定性可能導致企業在提交招股書後，需要重新評估上市時機，新茶飲市場競爭激烈，消費者需求不斷變化，宏觀經濟形勢也可能對企業的業績產生影響。在這種情況下，企業可能選擇等待更有利的市場條件。

分析認為，當前最大的問題是資本市場對新茶飲公司的冷漠，已上市的兩大新茶飲企業—茶百道和奈雪的茶股價表現來看，茶百道股價累計跌幅超過70%。而奈雪的茶自2021年6月30日在港股上市以來，累計跌幅更是超過90%，讓投資人對新茶飲企業的信心大打折扣。