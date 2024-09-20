產能過剩 上汽大眾擬關南京廠

路透引述知情人士稱，福斯（大陸稱「大眾」）在中國大陸的合資企業上汽大眾正計畫南京工廠停產，以應對產能過剩。

報導指出，上汽大眾將逐步把帕薩特系列轎車的生產，從南京工廠轉移到江蘇儀徵的工廠，但目前暫未有明確時間表，也尚未決定是關閉南京工廠還是將其出售。

上汽大眾儀徵工廠目前生產上汽大眾最暢銷的朗逸（Lavida）轎車。同時，上汽大眾正醞釀重振斯柯達（Skoda）銷量的計畫。斯柯達目前僅占上汽大眾總銷量1%，在2018年占比為17%。

另據彭博社報導，大眾集團在中國大陸計畫關閉一間生產廠；這家工廠位於南京，上汽大眾在此生產帕薩特和斯柯達汽車，年產能多達36萬輛。另外浙江省寧波的一家製造斯柯達車型的工廠已經閒置了幾個月，也正在考慮關閉，並調整斯柯達的營銷和重組經銷商網路。

當前，大眾集團正在重新評估其在中國市場的影響力，並考慮關閉部分工廠，這一舉動反映了公司在全球向非石化燃料汽車轉型過程中所面臨的複雜挑戰。去年，大眾集團在中國的39家工廠總產量仍比疫情前高峰時期低四分之一以上；大眾在華合資企業的營業利潤也有所下滑，降至26.2億歐元，較2015年最高水平下降了一半左右。據上汽集團年度財報顯示，去年上汽大眾的產能利用率僅210萬輛產能上限的約58%。

面對中國市場電動車需求的成長，大眾集團正加速推動其電動化進程。2022年大眾在中國的電動車交付量年增了23%，達到190,820輛。在安亭，大眾汽車擁有一座全新的電動汽車工廠，這表明大眾正積極調整在華戰略布局，以更好地適應市場變化。隨著上汽大眾尋求在電動車領域增強實力，縮減傳統燃油車生產規模不僅有助於節省成本，還將為其騰出更多資源投入到新能源汽車的研發與生產當中。