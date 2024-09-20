福斯減產能 擬關南京廠

外資車企紛紛縮減大陸業務，以應對產能過剩問題。最新案例即是德國福斯汽車（陸稱大眾）在大陸的合資企業上汽大眾正計劃將南京工廠停產，並可能關閉更多工廠，以解決需求放緩的局面。

同時，上汽大眾將逐步把Passat系列車款生產從南京廠轉移到江蘇儀徵的工廠，但目前暫未有明確時間表，也尚未決定是完全關閉南京工廠還是將其出售。

彭博引述知情人士稱，上述工廠生產大眾Passat和Skoda汽車，年產能高達36萬輛。大眾對此也證實，由於銷售量大幅下滑，正在對集團旗下品牌Skoda進行策略評估，並表示「上汽大眾所有工廠均根據市場需求和公司預期正常運作。同時，隨著公司重心轉向智慧電動車，我們的汽車生產和零件工廠也在逐步轉型。」

知情人士還透露，位於浙江省寧波市的負責生產斯柯達多車型的工廠曾一度停產數月，大眾也考慮關閉該廠。這凸顯該公司在全球轉型為非化石燃料汽車過程中所面臨的複雜挑戰。

實際上，這並非大眾首次調整在大陸的產能。大眾2022年停止在上海安亭的第一工廠生產汽車。目前，該廠的生產活動已轉至江蘇省儀徵的一家工廠，而安亭第一工廠目前正被用作研發用途。同時，在安亭，大眾還有一個全新的電動車工廠。去年，該公司在大陸的電動車交車量年增23%，達到19.08萬輛。

與此同時，不只是大眾，其他外資車企近期關閉在大陸的工廠，其中，日系車企本田不敵大陸電動車本土品牌攻勢，在大陸市場作出調整因應，將在10月關閉其位於廣州的工廠，而位於武漢的工廠則規劃於11月停產休業。

另外，還有外資車企精簡大陸布局。近日，比亞迪與賓士結束13年合資關係。比亞迪宣布，已完全認購賓士所持騰勢新能源汽車10%的全部股權，此後比亞迪持有騰勢汽車比率由90%升至100%，騰勢汽車正式成為比亞迪集團100%控股的子公司，這也是外商縮減大陸業務的案例之一。