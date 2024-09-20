地方「以稅引商」模式 按下暫停鍵

為建設全國統一大市場，打破地方保護主義，自8月1日起，大陸施行「公平競爭審查條例」。當中備受關注的是沒有法律法規依據或國務院批准，地方政府不得「給予特定經營者稅收優惠」，這代表盛行已久的地方「以稅引商」模式按下暫停鍵。

以往各地政府青睞的「稅收優惠」式、「獎勵補助」式招商引資開始退出歷史舞台，取而代之的是「資本招商」和「股權招商」模式。學者和台商認為，這些「稅收優惠」會慢慢消失，但建立一個穩定的統一大市場，優化營商環境，讓台商與其他陸企能夠站在同一個起跑點上。

目前包括上海在內的60個左右的地區，已經清理廢止違規公布的稅收返還優惠政策。中經院第一所助研究員王國臣指出，由於外資進入大陸在減少，各地方的招商引資只能往其他省份去挖牆腳，於是似乎又回到了過去諸侯經濟時代，進而產生亂象，這當然是違背大陸中央所提倡的「全國統一大市場」。

同時，王國臣指出，今年大陸政府稅收減少，財政面臨困難，地方政府面臨前所未有的增加收入壓力，已要求上市公司補繳1990年代的稅款，引發「倒查30年稅務」，台商也需自我檢視，「寧可從嚴小心」。

上海台商協會副會長、高朋律師事務所合夥人蔡世明指出，這麼多年下來，能夠真正留下的台商，都不是靠地方的稅收優惠，而是自己的核心競爭力。「這次公布『公平競爭審查條例』，長遠來講是件好事，建立一個穩定的統一的大市場，優化營商環境，讓台商與其他陸企能夠站在同一個起跑點上。」

濟南台商協會會長、濟南大自然新材料（材料-KY）董事長王克璋認為，台商還是要回到自己的核心競爭力，「你如果沒有核心競爭力，你去跟人家談那些優惠、補助也不是一個長久之計。」

蔡世明觀察到，現在地方招商已出現「資本招商」和「股權招商」模式，包括廣東、安徽等地已經在進行相關嘗試。「新創企業本身資金不多，且需要一段研發的時間，但是如果政府能夠扮演類似天使投資這樣的角色，以類似基金的形式投入，不會因為今天可能就市長或市委書記換人，然後政策就變了，這對政府和企業來說是雙重保障。」