陸外商直接投資劇減31%

大陸官方最新數據顯示，今年前八月外商直接投資（FDI）金額為人民幣5,801.9億元（約新台幣2.61兆元），年減31.5％。值得注意的是，這比前七月跌幅29.6％還要再擴大。專家指出，北京當局陸續推出反間諜法以及所謂的保守國家秘密法等，這些其實會造成外資疑慮，外商縮減在陸業務趨勢恐怕還會加劇。

上海美國商會日前發出最新調查指，由於政治局勢緊張加上大陸經濟增長放緩等多重因素，正削弱美國企業在大陸經商的信心，接受調查的306家美企中，僅47%受訪美企對未來五年大陸業務前景持樂觀態度，較去年下降五個百分點，是1999年該商會推出「中國商業年度報告」來，樂觀度最弱的一次。

大陸外商直接投資（FDI）概況

至於台商部分，華府智庫戰略與國際問題研究中心中國問題專家甘思德近期研究指，有57.4%的受訪台企正在或考慮撤離大陸，比例較美、歐及日本企業高，主因是大陸營商環境日益惡化，以及對台海可能爆發戰爭的擔憂揮之不去。

一名疫情前搬回台灣的外商台籍高層感歎道，「當時有一批朋友一起搬回台灣，至今很多人都還沒搬回上海」，甚至有留在當地的朋友表示，「不少外國朋友都回去自己的國家了」，「也沒有聽說他們要回來」。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，大陸目前經濟狀況不好，尤其是內需消費疲軟，外商要在大陸內部市場賣東西也會賣不動，當然外商的再投資意願就不高。再來，如果這些外企要把商品往外賣（即是賣到美國或其他新興國家），又會遭到美國出口管制影響。基於此，若以在大陸的外企來看，「當然會陸續搬遷到新南向國家（東南亞國家）」，或墨西哥、中東歐等地。

此外，大陸很多外資事實上是假外資，他們實際是陸籍企業，但其在香港或開曼群島註冊後，再回大陸享有外資優惠。「最明顯的就是碧桂園，所以這些公司自己都倒了，怎麼可能再增資？」這些「假外資」也會在大陸境內發行公司債，可是這些企業經營困難也很難去增資，所以FDI才會下降。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠指出，大陸2023年重新開放，但整個表現並不理想，所以結構面沒有吸引外商投資的因素。再來，就是中美的互動，11月前有太多未知數。在此刻多數投資者會再等四個月美國大選投票結果出爐，政治情勢還不確定時會採取觀望策略。

彭博8月曾指，勞動力成本增加、去年7月實施新修訂的「反間諜法」、政策變化及地緣政治等因素也是導致外資直接投資下降的原因。不少外商憂心誤踩「紅線」，選擇縮減在陸的業務。