政府再卡大陸學術團？陸委會稱早已批准：不知有何不可抗力因素

兩岸學術交流近期頻頻傳出大陸學者來台卡關，繼大陸涉台學者9月初來台卡關後，現在再有比較不具政治敏感度的觀光領域學者來台也傳出被卡，導致原定9月18日舉辦的研討會延期，不過陸委會表示，9月6日已函覆，「不太知道（主辦單位）為什麼說有什麼『不可抗力的因素』」。

原定9月18日至20日，在國立宜蘭大學舉辦的第十二屆海峽兩岸旅遊觀光研討會，但近日主辦方中華觀光管理學會在臉書宣布延期辦理，原因是「因諸多不可抗力因素影響，迄今仍未完成辦理陸方入台申請作業」。

陸委會副主委梁文傑19日下午在記者會上，針對本報記者詢問這起兩岸學術交流議題回應指，陸委會已經在9月6日就函覆了，「我不太知道說他們為什麼說有什麼不可抗力的因素，我不清楚」，他還表示，現在兩岸之間的人員往來常是這樣，「我們政府這邊已經批准了，對方後來那邊都不批准」，他透露最近有一個京劇團也是如此，「我們批准了，對方後來不准，理由是什麼我們不太清楚」。

據了解，這次在國立宜蘭大學舉辦的第十二屆海峽兩岸旅遊觀光研討會，其實已經延期過，原定是在9月4日至5日舉行，後來改至9月18日至20日，同時大陸已有高校在官網公告來台參加的名單，從側面顯示大陸官方其實已經放行。

例如，位於湖南省的吉首大學9月3日就在官網公告「關於吉首大學參加第十二屆海峽兩岸旅遊觀光研討會臨時出國境信息的公示」，內容該校魯明勇等14名師生擬於2024年9月18日至9月20日「赴台灣執行因公臨時出國境任務」。

公開資料顯示，海峽兩岸旅遊觀光研討會，自2008年起由兩岸學術界共同發起，去年8月第十一屆研討會在北京門頭溝地區舉行，今年則輪到台灣舉辦，會議主題為「攜手共建永續鄉村」。不過主辦方中華觀光管理學會9月13日在臉書發文指出「因諸多不可抗力因素影響，迄今仍未完成辦理陸方入台申請作業」，研討會「順延至10月下旬辦理」。

相較於在9月初的幾個大陸涉台研究學者、校長團來台受阻，這次大陸觀光學者來台，其實是比較不具政治敏感性的領域。港媒中評社援引知情人士說法指，陸方與會者有包括北京第二外國語學院校長計金標、北京第二外國語學院旅遊科學院院長呂寧、吉首大學旅遊學院院長魯明勇、副院長粟娟等人，報導指，他們部分兼任中共黨職，所以我方政府拒絕核發入台證，僅准許其他40位一般師生入境，且陸委會直到活動前幾天才通知，讓人措手不及。

不過對於這則報導，梁文傑19日回應指出，陸委會是在9月6號函覆，陸委會的函覆是因為他們是通過教育部來跟陸委會要求審查，而教育部的同意函是在9月13日發出，對「中共黨職」的相關說法他強調「目前我不清楚細節」。

據悉，政府審查大陸人士來台參加活動其實分為活動核准與人員核准等部分，目前政府對於審核大陸學者來台的標準，持續受到學界質疑。例如7 月在政大舉辦的「華人社群媒體研究研討會」就有成功舉行，包含復旦大學、廈門大學都有學者來台參加，但其他一些領域研討會則屢傳不順暢的消息。

知情人士向本報透露，近日有一場兩岸相關的研討會雖然成功在台灣東部舉辦，但大陸學者全部改為線上發表，理由是去年研討會曾邀請大陸學者來台，原先有20多位、後來一路縮減到只剩下7位，教育部還致電主辦方，對大陸學者做身家背景調查，但我方政府一直到研討會結束後才核准大陸學者來台，後大陸學者當然就沒有過來，由於很高的不可預測性，因而今年直接改成大陸學者以線上方式發表論文。

值得一提的是，該學術議題是屬於某個教育領域，完全不涉兩岸關係的敏感度，但我方政府仍不放人，知情人士感嘆，台灣在這個領域領先大陸至少20年，阻止大陸學者過來交流，也損及台灣發揮優勢的契機。

此外，另一位不具名學者則向本報指出，有兩岸官員原本已經透過管道向學界宣傳希望邀請大陸學者來台，不過在學界著手廣邀大陸學者之後，發現大陸學者來台的申請竟然仍遭到卡關，背後很可能是更高層人士的政策轉變。

據本報記者了解，經過多年交流與發展，兩岸學術界在疫情前建立起極多的研討會與交流機制，疫情後持續有復甦的跡象，近期即將在台灣舉辦的常態性兩岸研討會，還包含10月下旬由國家圖書館主辦的「玄覽論壇」學術研討會等。