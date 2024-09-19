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美國降息能救A股？ 陸機構：對基本面提振待觀察

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
受到降息消息影響，A股19日三大指數集體高開，全市場近4,800檔個股上漲。圖為山西太原一證券交易所。中新社
受到降息消息影響，A股19日三大指數集體高開，全市場近4,800檔個股上漲。圖為山西太原一證券交易所。中新社

聯準會四年來首度降息50個基點，香港金管局也跟進。外界關注對香港、大陸資本市場影響。機構認為香港降息利好房地產，海通證券表示，聯準會預防式降息或助力A股流動性改善，但A股中長期走勢與基本面相關，降息對於A股基本面的提振仍需觀察。

受到降息消息影響，A股19日三大指數集體高開，截至收盤，滬指漲0.69%，深成指漲1.19%，創業板指漲0.85%。總體上，個股漲多跌少，全市場近4800只個股上漲。

香港金管局跟進聯準會，自2020年來首次下調利率，金管局總裁李達志表示，美息回落下，本地市場利率有回落空間，對經濟有正面影響。而匯豐、中銀香港也先後跟進下調港元最優利率25個基點。

由於香港實行聯繫匯率制度，香港跟隨聯準會降息將降低本地融資成本，對港股地產等板塊產生積極影響。有機構預計，拆息每跌1%，將帶動平均盈利增加5%。

瑞銀研報指出，預期香港方面較低的利率環境將對市場基本面更有利，可減輕家庭及非金融企業的債務負擔，為整體經濟注入增長動力。降息將會帶動資金流入香港風險資產，引發價值重估。

中金則認為，考慮到中美息差與匯率的約束，聯準會降息將為大陸國內提供更多的寬鬆窗口和條件，這也是當前相對較弱的成長環境和依然偏高的融資成本所需要的。因此，如果大陸寬鬆力度強於聯準會，將為市場帶來更大提振。

浙商證券研報也認為，美國降息給大陸國內貨幣政策留出了空間，人民幣兌美元匯率壓力明顯減輕，中國股票債券等資產價格外部壓力進一步減輕。

展望後續人行貨幣政策，中金公司指出，短期內「增量政策」選項中降準的概率大於降息；中信證券則認為，年內貨幣政策方面降準降息均有空間，預計9月或調降存款準備金率25個基點，第4季後半期或繼續調降7天逆回購利率10個基點，財政政策方面，專項債或將進一步提速。

聯準會 貨幣 香港

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