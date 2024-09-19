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最新世界人才排名出爐 香港重回十大之列

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港重回全球人才十大之列。圖為尖沙咀的遊人。香港中通社
香港重回全球人才十大之列。圖為尖沙咀的遊人。香港中通社

最新公布的世界人才排名，香港由去年的第16位上升至第9位，是2016年以來首次重返全球人才十大之列。

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）公布最新的《全球人才競爭力2024》評選結果，今屆評選主題為「人工智能在工作場所的社會經濟影響」。報告指出，去年香港下跌兩位排名16，今年則排名躍升至第9位，也是自2016年後首次入十大。而香港在亞太地區中排名第二位，屈居於今年排位全球第二的新加坡之後。

在排名的三個人才競爭力因素中，香港都較去年進步，其中「就緒度」排名由去年第6攀升至第4；「投資及發展」則由第去年的第15升至第13；而「吸引力」排名亦由第32升至第28。

評選發現，香港的理科畢業生百分比高踞全球第一，女性勞動力排全球第二位，香港在財務技能、管理教育成效以及管理層薪酬位列全球前五名。報告亦指出香港的人才劣勢，包括高生活成本、勞動力負增長，以及公共教育支出額較低等。

香港政府發言人回應說，排名足證香港政府在教育及引進人才方面的工作成效顯著。截至上月底，香港各項輸入人才計劃共收到超過36萬宗申請，其中近23萬宗獲批，超過15萬名人才已抵港。

香港政府發言人還說，為提升香港的教育質素，香港最新的施政報告將提供清晰的策略性方向和目標，建設香港成為「國際專上教育樞紐，未來人才搖籃」，培育多元人才。

瑞士洛桑國際管理發展學院表示，排名由三個主要因素決定，包括投資與發展、吸引力與未來準備度，亦涉及人工智能在不同經濟體中，自動化對男性和女性就業影響的可能性，以及在人工智能時代，如何迅速提高人才競爭力等。

瑞士 競爭力 香港

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