京台科技論壇開幕 國台辦：兩岸科技各有優勢

第27屆京台科技論壇今天上午舉行開幕式。中國大陸國台辦副主任潘賢掌今天說，兩岸科技發展「各有優勢，完全可以取長補短，互利共贏」，並指將提出更有利措施，激發台商與台企在科技創新的積極性。

第27屆京台科技論壇19至21日在北京經開區舉行。中國大陸方面由國務院台辦副主任潘賢掌、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍等人出席。兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、全國台企聯會長李政宏等人也一同與會。

中國大陸昨晚突然宣布停止執行對原產於台灣的34項農產品免徵進口關稅政策。不過，潘賢掌今天在京台科技論壇會上仍然喊話，宣稱大陸會「持續尊重、關愛、造福台灣民眾」，完善促進兩岸經濟交流的制度與政策，深化兩岸融合發展。

潘賢掌聲稱，今年中國大陸的經濟「持續回升向好」。「兩岸同胞是一家人，應該要越走越親」，又宣稱「台獨分裂威脅台海和平，阻撓兩岸交流，禍害民生福祉，絕不能容忍與姑息」，希望台灣民眾「一起堅持一個中國原則與九二共識，並且要反對台獨與外部勢力干涉」。

劉兆玄在致詞中表示，今年中共召開的20屆三中全會，對未來10、20年的中國經濟將產生深遠影響，對台商而言這些政策利益潛在商機。

他說，中國大陸未來在推動產業創新與新質生產的提升，實體經濟與數位經濟的融合，產業鏈與供應鏈的韌性與安全水準提升，以及投資貿易體制機制的高水準對外開放，台商應要了解政策內容，確實掌握合作機會。

劉兆玄並提到，大陸日前宣布開放100%的外資醫院在大陸營業，為台灣優質醫院到大陸發展醫療服務提供新的機會，期待相關部委擬定配套措施，確保兩岸醫療健康合作開創新局。