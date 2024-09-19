地方政府隱性債務問題 陸財政部將持續強化問責力度

大陸財政部19日發布關於八起地方政府隱性債務問責典型案例的通報，包括向地方國有企業直接借款、以公立醫院等為主體貸款等。大陸財政部表示，將切實履行財會監督主責，對新增隱性債務和化債不實等違法違規行為，持續強化隱性債務查處問責力度。

通報指出，2018年6月至2023年5月，天津港保稅區管理委員會向天津保稅區投資控股集團有限公司及其子公司天津天保國際物流集團有限公司累計借款人民幣147.32億元，再全部轉借天津臨港投資控股有限公司，用於償還其存量債務。該委員會截至2023年5月已歸還人民幣27.57億元，扣除用於地方政府隱性債務統計監測系統中存量債務「借新還舊」的45.78億元，剩餘部分形成新增隱性債務73.97億元。

2018年11月，湖南石油化工職業技術學院自行決定與岳陽湘女文化教育發展有限公司合作，採取以租代建的方式建設新校區，通過每年支付租金人民幣1,233萬元的方式進行回購，期限30年，總金額人民幣4.5億元，形成新增隱性債務人民幣4.5億元。

2020年12月，原梅河口市中心醫院（現吉林大學第一醫院梅河醫院）以補充經營資金名義向吉林銀行股份有限公司通化梅河口支行貸款，並轉借梅河口市財源投資有限公司人民幣2.98億元。其中人民幣1.59億元用於購買國有資產，產生出售收益由梅河口市國有資產經營有限責任公司上繳市財政，其餘資金轉至梅河口市財政局統籌使用。上述貸款實際還本付息均由財政承擔，形成新增隱性債務2.98億元。

大陸財政部通報指出，這些案例暴露一些地方和單位的領導幹部政績觀存在偏差，紀律觀念不嚴，嚴重影響隱性債務風險防範化解工作成效。大陸財政部表示將切實履行財會監督主責，對新增隱性債務和化債不實等違法違規行為，持續強化隱性債務查處問責力度。

據《每經網》日前報導，中國人民大學財政金融學院副院長、財稅研究所副所長馬光榮發布的《完善政府債務管理體制》指出，2014年以來政府債務領域出現新的趨勢和特徵，比如有的隱性債務變得更加隱蔽化，顯性債務的風險尚在可控範圍但長期仍需加強防範等。