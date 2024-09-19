陸經濟學家建議 貨幣政策基調轉為「適度寬鬆」

大陸首席經濟學家論壇18日在公眾號發文表示，大陸從2011年實施「穩健」的貨幣政策基調已長達14年之久。當前大陸國內外經濟形勢發生重大變化，特別是國內面臨較為嚴峻的需求不足、通縮和下行壓力，而美歐貨幣政策則正在全面轉向寬鬆，建議將貨幣政策基調調整為「適度寬鬆」。

根據《人民日報》，大陸國務院總理李強在今年3月的政府工作報告指出，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。

大陸首席經濟學家論壇的文章指出，大陸現有「穩健」貨幣政策基調與市場心理預期之間存在明顯落差。2020年至今，即便是面臨新冠疫情和內需不足等問題，大陸貨幣政策基調也僅僅從「穩健中性」基調向保持穩健的貨幣政策「靈活適度」、「靈活精準、合理適度」、「精準有效」等偏鬆方向調微，總體基調仍是「穩健」。

2023年以來，央行多次調整LPR利率，但除了5年期LPR利率2024年2月由4.2%降至3.95%幅度稍大外，其餘降息幅度都很小，與歐美國家連續降息時動輒25-50個基點相比，象徵意義多於實際意義，也與市場預期之間存在明顯落差，小幅降息難以對市場產生明顯影響。從加強預期管理、有效引導市場預期的角度看，盡快對貨幣政策基調作出合理且恰如其分的調整，有助於提振市場信心，改變當前市場預期普遍偏弱的狀況。

文章指出，「適度寬鬆」的貨幣政策基調介於「穩健」和「寬鬆」之間，相比「穩健」的貨幣政策基調更加積極進取，可以匹配總量、價格和結構性貨幣政策工具更大力度的運用空間，向市場注入充足流動性，推動實際利率顯著走低。其次是相比「寬鬆」貨幣政策基調要相對更為審慎，可以避免導致「大水漫灌」和嚴重通脹等後遺症。最大的積極意義在於能向市場發出更清晰明確的政策信號，與當前名為「穩健」但實際偏鬆的貨幣政策基調相比，能使市場各方更好領會政策的寬鬆意圖，增強對於經濟復甦向好的信心。

文章續指，既然近年降準降息及結構性工具頻繁向鬆方向調整，未來繼續逆週期調節方向不會改變，綜合各方面情況來看，當前推行真正意義上「適度寬鬆」基調的貨幣政策條件已經成熟。