大陸招商新制取消稅收優惠 增地方政府招商難度

中國8月起實施「公平競爭審查條例」，禁止向企業提供稅收優惠，地方招商部門未來不能再用傳統優惠手段吸引企業入駐，使得必須達到招商指標的各地招商局人員處境愈發困難。

中國經濟低迷，各地方政府上演「搶企」大戰，招商引資花招層出不窮。為防止「內捲式惡性競爭」，中國8月起實施「公平競爭審查條例」，明令禁止實施返還土地出讓金、稅收給企業的傳統優惠手段。

至於地方，上海更早在6月底就發布「上海市招商整改任務清單二十條」，要求立即清理與稅收掛鉤的產業扶持政策，全面禁止稅收優惠政策招商行為。

據南方週末報導，過去中國不少地方政府都將獎勵補助與企業繳納的稅收掛鉤，但這項作法現在被中央明令禁止，讓地方招商部門處境愈發困難。

中國北方某市派駐在北京的投資促進中心招商主任韓棟表示，現在沒有哪個縣市區敢把稅收返還寫到優惠政策裡，「一刀切了，未來的招商將越來越難」。

從事招商26年，曾是西北地區某市高新區的招商局長李東江則表示，自己所在的地區曾要完成一年人民幣432億元（約新台幣1950億元）的招商指標，市領導當時在大會上提醒他，「你每天睡覺起來就欠我一個多億」。

李東江表示，針對一個市區，主要有GDP和招商引資兩大考核任務，其中就包含外資到位率的考核指標。「實在到位不了，造假也要做，找香港的老板借錢過帳，過段時間再打回去，利率由政府賠」。

針對中央取消企業稅收優惠政策，李東江則表示，現在政府裡很多人不願意做招商，招商專員個人獲益不多，大部分要自己貼錢，還得面臨反腐風險。

他說，「除非自己招來項目去幹工程，但是有風險，你就成了反腐的對象。中央8項規定後，高新區政府財政預算裡就沒有專門的招商補助，沒有一個領導願意列這種錢」。

據南方週末記者統計，目前山東、江蘇、安徽、上海、廣西等省區，已有地區開始探索建立招商公司等新的招商引資模式。

廣西一位國有招商公司的工作人員表示，5月開始，當地已取消稅收返還政策。招商公司只負責招商訊息蒐集，具體項目落地仍由政府帶頭，「若覺得合適，就可以往上（政府）報」。

韓棟則認為，地方政府雖然不會再頒布稅收返還政策，但依然有變通方式。他說，招商公司可以拿資金，平衡政策給到企業，相當於政府花錢埋單。

此外，近期一些地方政府也開始追繳財政獎補資金。截至6日，從2022年起已有92家上市公司被要求退回政府財政補助。其中浙江、廣東、江蘇、北京四地被追繳的上市公司最多，合計50家，比重約54%。

報導指出，面對中央一方面禁止給予企業稅收優惠政策，另一方面向企業追繳財政獎補資金，各地方招商局長仍在觀望未來招商局勢，但唯一不變的是懸在頭頂的招商指標。