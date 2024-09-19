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京台科技論壇 劉兆玄：陸允外資醫院是台商機會

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
以「科技創新 融合發展」為主題的第27屆京台科技論壇，於19上午舉行開幕式。記者陳政錄／攝影
以「科技創新 融合發展」為主題的第27屆京台科技論壇，於19上午舉行開幕式。記者陳政錄／攝影

第27屆京台科技論壇19日上午開幕，就日前大陸宣布允許外商獨資醫院，前行政院長，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄致詞時說，這對台資企業到大陸發展醫療服務提供了一個新的機會，期待透過兩岸企業家峰會平台，確保兩岸醫療健康合作開創新局。

為推動京台經貿合作交流，以「科技創新 融合發展」為主題的第27屆京台科技論壇，於19到21日在北京舉辦，劉兆玄作為台灣方面嘉賓在19日的開幕式上致辭。

劉兆玄說，最近四、五年來，國際地緣政治環境出現巨大變化，導致全球經濟版圖重組，產業供應鍊「斷鏈」或「外移」，但同時也有許多新興產業方興未艾，為應對劇烈變化，兩岸企業家峰會已確立推動兩岸產業供應鏈的合作，選定新能源汽車、智慧裝備製造、工業互聯網、節能環保這四個重點領域先行先試。

因此，劉兆玄認為，本次京台科技論壇召開恰逢其時，並將舉辦數位能源、金融科技、醫療大健康、新能源智慧汽車主題論壇，提供更深入的產業交流，同時，還有一項重要的創新工作，是兩岸企業家峰會要合作舉辦兩岸生物醫藥、醫療健康產業融合發展的企業高管研修班，具體而務實的促進交流，發掘合作機會。

劉兆玄舉例，近日大陸宣布開放外資醫院營運，為台資相關企業到大陸發展醫療服務提供新機會。他稱，台灣不少優質醫院在全球名列前茅，這次機會是一個機遇，也能為大陸提供優質的醫療服務，期待大陸相關部會藉此次研修班進行政策說明，也請台灣醫界朋友提出建議，確保兩岸醫療健康合作能夠開創新局。

劉兆玄還提到，大陸推動新質生產力提升、實體經濟和數位經濟融合，日前召開的中共二十屆三中全會決定致力發展新一代資訊科技、人工智慧等戰略性產業，希望兩岸產業能展開合作，達到優勢互補、互利共贏。

大陸全國台企聯總會長李政宏說，兩岸產業尤其在科技領域，有很多可以互相學習，甚至強強結合的地方，例如AI是非常重要的未來趨勢，協助消費升級、改善人類生活，因此，兩岸企業家透過交流激盪出一些火花，把課題落實是非常重要的。

對於企業發展，李政宏認為，下一步要考慮的是如何融入AI，透過AI附能企業而不被淘汰，因此，台企聯將協助台商對接產學研資源，探索新的發展方向。

就日前大陸宣布允許外商獨資醫院，前行政院長，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄說，這對台資企業到大陸發展醫療服務提供了一個新的機會。記者陳政錄／攝影
就日前大陸宣布允許外商獨資醫院，前行政院長，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄說，這對台資企業到大陸發展醫療服務提供了一個新的機會。記者陳政錄／攝影

劉兆玄 北京 實體經濟

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