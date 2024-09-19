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京台科技論壇 國台辦副主任潘賢掌：絕不容忍台獨

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
第27屆京台科技論壇19日上午舉行開幕式，大陸國台辦副主任潘賢掌出席並致詞。記者陳政錄／攝影
第27屆京台科技論壇19日上午舉行開幕式，大陸國台辦副主任潘賢掌出席並致詞。記者陳政錄／攝影

第27屆京台科技論壇19日上午舉行開幕式，大陸國台辦由副主任潘賢掌出席並致詞，他說，台獨分裂威脅台海和平，阻撓兩岸交流，「我們絕不容忍，絕不姑息」。他並指兩岸科技發展各有優勢，完全可以取長補短，互利共贏，大陸將推出有利措施，加強兩岸創新資源統籌，幫助廣大台商台企更好分享大陸「新質生產力」的發展機遇。

第27屆京台科技論壇19到21日在北京舉辦，本屆以「科技創新 融合發展」為主題，舉辦主論壇和數位能源、金融科技、醫療大健康、新能源智慧汽車四場平行論壇等。

開幕式上，潘賢掌說，大陸將認真貫徹落實中共二十屆三中全會精神，持續尊重關懷造福台灣同胞，完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展，把進一步全面深化改革的巨大紅利，切實轉化為在更寬領域、更深層次、更高水平推進兩岸經濟合作和融合發展的強大動力，不斷為台灣同胞謀利造福。

他說，近年大陸高科技產業快速發展，大大提升了中華民族在世界的地位，兩岸科技發展各有優勢，完全可以取長補短，互利共贏，大陸將推出更有利措施，加強兩岸創新資源統籌，激發台商台企，特別是台灣青年參與科技創新的積極性，幫助廣大台商台企更好地分享「新質生產力」的發展機遇。

潘賢掌也稱，兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往，越走越近，越走越親。歷史一再證明，沒有一個國家、一個民族能從分裂中受益，「台獨分裂」威脅台海和平，阻撓兩岸交流，割裂民族感情，損害民生福祉，我們絕不容忍，絕不姑息。

他喊話，希望廣大台灣同胞與大陸一道，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，把握兩岸關係的正確航向，為推動「中國式現代化」，實現中華民族偉大復興展現更多新作為。

本屆京台科技論壇，陸方北京市副市長司馬紅、兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍、國台辦副主任潘賢掌等官員出席，台方則有兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄率峰會經貿代表團，以及大陸全國台企聯總會長李政宏等台商代表與會。

值得注意的是，在兩岸關係緊張下，被認為綠營兩岸政策重要智囊的前立委、民進黨創黨元老洪奇昌也罕見赴陸，參加京台科技論壇，出席了今天上午的開幕式，並指他將參加醫療相關領域論壇，但稱此行主要以產業為主，不方便受訪。

開幕式上，京台科技論壇安排介紹了北京經濟技術開發區發展現況，發布《兩岸科技創新衷心支持政策體系（2.0版）》，和舉行兩岸科技創新中心戰略合作夥伴簽約儀式、兩岸經濟科技合作項目簽約儀式等。

京台科技論壇19到21日在北京舉辦，本屆以「科技創新 融合發展」為主題，在開幕式上，安排兩岸科技創新中心戰略合作夥伴簽約儀式、兩岸經濟科技合作項目簽約儀式等。記者陳政錄／攝影
京台科技論壇19到21日在北京舉辦，本屆以「科技創新 融合發展」為主題，在開幕式上，安排兩岸科技創新中心戰略合作夥伴簽約儀式、兩岸經濟科技合作項目簽約儀式等。記者陳政錄／攝影

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