陸1至8月全國鐵路發送旅客創歷史同期新高

大陸國家鐵路集團有限公司數據顯示，今年1至8月，大陸全國鐵路發送旅客近30億人次，年增14.5%，創歷史同期新高，大陸國鐵集團客運部負責人介紹，今年以來，國鐵集團主動適應人員流動加速的情勢，精心組織旅客運輸，服務人民群眾安全有序。

據澎湃新聞報導，大陸國鐵集團客運部負責人介紹國鐵集團具體落實措施。一是增強客運能力，日均安排旅客列車10,730列，年增10.5%，動態分析旅客出遊需求，及時在熱門方向和區段增加運力投放能力。加開旅遊列車，助力旅遊經濟、銀髮經濟。加強跨境旅客運輸組織，廣深港高鐵累計發送跨境旅客近1,800萬人次、年增46%，中老鐵路累計發送跨境旅客16.3萬人次。

其次是服務品質提升，積極推廣新型票制服務，計次票、定期票，目前已覆蓋60條線路，旅遊套票覆蓋11條線路。大陸全國120個車站可實現便捷換乘，80多個車站提供網路訂餐服務，「靜音車廂」服務拓展至92列動車組列車。

最後是運輸安全穩定，加強監測預警、線路巡查、設備檢修，提前採取主動避險措施，確保旅客列車安全運行。強化旅客乘降組織，加大車站安檢查危力度，保障旅客安全有序出遊。

該負責人表示，下一步，國鐵集團將密切關注客流需求變化，統籌高鐵和普速鐵路，充分用好線路和裝備資源，加強旅客運輸組織，提升站車服務品質，精心組織中秋、國慶假日運輸。