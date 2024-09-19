快訊

紐時曝BAC是以色列創的空殼公司！坐等目標客戶真主黨上鉤

以色列無差別恐攻？黎巴嫩連還爆雙方衝突升溫

深圳日本人學校殺童案：中國「918國恥」的仇恨現象？

聽新聞
0:00 / 0:00

陸1至8月全國鐵路發送旅客創歷史同期新高

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
今年前八個月，大陸全國鐵路發送旅客近30億人次，較去年同期增長14.5%。（中新社）
今年前八個月，大陸全國鐵路發送旅客近30億人次，較去年同期增長14.5%。（中新社）

大陸國家鐵路集團有限公司數據顯示，今年1至8月，大陸全國鐵路發送旅客近30億人次，年增14.5%，創歷史同期新高，大陸國鐵集團客運部負責人介紹，今年以來，國鐵集團主動適應人員流動加速的情勢，精心組織旅客運輸，服務人民群眾安全有序。

據澎湃新聞報導，大陸國鐵集團客運部負責人介紹國鐵集團具體落實措施。一是增強客運能力，日均安排旅客列車10,730列，年增10.5%，動態分析旅客出遊需求，及時在熱門方向和區段增加運力投放能力。加開旅遊列車，助力旅遊經濟、銀髮經濟。加強跨境旅客運輸組織，廣深港高鐵累計發送跨境旅客近1,800萬人次、年增46%，中老鐵路累計發送跨境旅客16.3萬人次。

其次是服務品質提升，積極推廣新型票制服務，計次票、定期票，目前已覆蓋60條線路，旅遊套票覆蓋11條線路。大陸全國120個車站可實現便捷換乘，80多個車站提供網路訂餐服務，「靜音車廂」服務拓展至92列動車組列車。

最後是運輸安全穩定，加強監測預警、線路巡查、設備檢修，提前採取主動避險措施，確保旅客列車安全運行。強化旅客乘降組織，加大車站安檢查危力度，保障旅客安全有序出遊。

該負責人表示，下一步，國鐵集團將密切關注客流需求變化，統籌高鐵和普速鐵路，充分用好線路和裝備資源，加強旅客運輸組織，提升站車服務品質，精心組織中秋、國慶假日運輸。

車廂 高鐵

延伸閱讀

陸復徵34項農產品關稅 台商：不能一邊靠讓利一邊抗中

大陸羽賽／不敵第二種子 王齊麟／許尹鏸首勝再等等

大陸宣布復徵台灣農產品關稅 台南文旦、釋迦不受影響

嚴守資源安全底線 陸找礦資金連3年增長

相關新聞

「午睡大省」山西不睡了 動起來迎「黑神話」流量、搶賺悟空財

午睡，是山西人的文化烙印，是中國「最會睡的省」，「中午不睡，下午崩潰」，下午3時前不能給客戶打電話。但這樣的午睡文化終究...

中反制對台軍售 凍結9美企境內財產 禁合作與交易

美國批准2.28億美元對台軍售案後，北京當局18日發布，即日起對美國內華達山脈公司、搖杆舵公司、立方公司、S3航空防務公...

美降息利好氣氛 短期料提振港樓 年底或下調最優惠利率

息口高企近年困擾香港樓市，近來市場有望進入減息周期，投資者憧憬降息對香港投資市場帶來正面影響。港股17日中秋假期休市，但...

訪港客首8月大增 但餐飲業界稱中秋生意淡

香港首八個月旅客比去年同期大增44%，針對即將到來的內地十一長假，香港獎賞鼓勵旅客遊走釋消費的安排。但剛過去的中秋，飲食...

京台科技論壇 劉兆玄：陸允外資醫院是台商機會

第27屆京台科技論壇19日上午開幕，就日前大陸宣布允許外商獨資醫院，前行政院長，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄致詞時說，...

中秋遊北京近820萬人次 創103億旅遊收入

北京市文化和旅遊局17日發布，中秋假期，北京累計接待遊客817.2萬人次，全要素旅遊消費金額103.6億元（人民幣，下同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。