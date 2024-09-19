快訊

喝水能預防宿醉？專家揭殘酷事實：不管何時喝都無濟於事

Joeman搶先開箱iPhone 16 Pro！讚外觀、操作超有感 曝1缺點跟以前一樣

許家蓓48歲癌逝 吳沛憶公開牽手照：遇見一生伴侶很幸運

何立峰與英財長通話：願恢復中英經濟財金對話

中央社／ 台北19日電

中國國務院副總理何立峰18日晚與英國財政大臣里夫斯通電話，何立峰表示，中方願與英方重啟中英經濟財金對話，加強發展戰略對接。法社新形容，這是兩國經過多年關係冷淡後，外交關係解凍的一部分。

新華社18日報導，中英經濟財金對話中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰18日晚應約與對話英方牽頭人、英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）通電話，就重啟中英經濟財金對話、加強經貿合作交換意見。

何立峰表示，中方願與英方共同落實好兩國領導人重要共識，重啟中英經濟財金對話，加強發展戰略對接，促進貿易和投資自由化便利化，拓展金融、綠色經濟、生物醫藥、人工智慧等領域合作。

報導引述里夫斯表示，英方願與中方加強對話合作，為英中發展長期互利的關係建立穩定、持久的基礎。

法新社18日報導，2015年時任英國首相卡麥隆（David Cameron）曾指英中關係進入「黃金時代」。

但近年來兩國關係顯著惡化，原因包括英國批評香港實施國安法，兩國就中國西藏人權問題有爭議，及兩國互相指責對方從事間諜活動。

國務院 英國

延伸閱讀

彰化縣王惠美率團訪英 以萬人健檢基礎建立縣民大數據

西歐第一胖！英國祭出重拳打擊兒童肥胖問題 晚間9點前禁播垃圾食物廣告

喝水能預防宿醉？專家揭殘酷事實：不管何時喝都無濟於事

展期只到10月13日！英國官方特展「怪獸與大自然的奇幻世界」僅台北一站 錯過不再

相關新聞

嚴守資源安全底線 陸找礦資金連3年增長

大陸自然資源部19日發布記者會表示，2021年以來，找礦資金投入連續三年增長，促進增加礦產資源儲備。包括甘肅洪德發現超億...

企業經營不易 陸A股ST公司名單持續拉長

景氣差、企業經營不易，大陸近三個月已有24家A股公司退市，19家公司被實施ST，數量已超過2023年三季度被實施ST的公...

陸商務部長：中歐汽車產業走到了重要的十字路口

大陸商務部長王文濤預計19日與歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）會談...

中寮鐵路國際貨運 破千萬噸

根據中國鐵路昆明局集團有限公司消息，中老（中寮）鐵路國際貨物列車累計運輸貨物量突破1000萬噸。

延邊松茸外銷日韓 村民富起來

9月以來，長白山深處的小鎮三合，早早進入秋收節奏，早晨六、七點鐘鎮上已難覓人影，這個時節不分男女老幼凌晨三、四點鐘都趕著...

美媒：近6成台商 擬撤出大陸

受大陸投資環境變化影響，近年不斷有重要外資企業撤出，而美國媒體引述智庫研究指出，台資企業有將近六成正在或是考慮從大陸遷出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。