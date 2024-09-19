何立峰與英財長通話：願恢復中英經濟財金對話
中國國務院副總理何立峰18日晚與英國財政大臣里夫斯通電話，何立峰表示，中方願與英方重啟中英經濟財金對話，加強發展戰略對接。法社新形容，這是兩國經過多年關係冷淡後，外交關係解凍的一部分。
新華社18日報導，中英經濟財金對話中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰18日晚應約與對話英方牽頭人、英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）通電話，就重啟中英經濟財金對話、加強經貿合作交換意見。
何立峰表示，中方願與英方共同落實好兩國領導人重要共識，重啟中英經濟財金對話，加強發展戰略對接，促進貿易和投資自由化便利化，拓展金融、綠色經濟、生物醫藥、人工智慧等領域合作。
報導引述里夫斯表示，英方願與中方加強對話合作，為英中發展長期互利的關係建立穩定、持久的基礎。
法新社18日報導，2015年時任英國首相卡麥隆（David Cameron）曾指英中關係進入「黃金時代」。
但近年來兩國關係顯著惡化，原因包括英國批評香港實施國安法，兩國就中國西藏人權問題有爭議，及兩國互相指責對方從事間諜活動。
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