嚴守資源安全底線 陸找礦資金連3年增長
大陸自然資源部19日發布記者會表示，2021年以來，找礦資金投入連續三年增長，促進增加礦產資源儲備。包括甘肅洪德發現超億噸級整裝大油田，鄂爾多斯發現大陸第一個千億方深層煤層氣田，四川雅江發現超大型鋰礦，雲南鎮雄發現亞洲最大磷礦。
大陸自然資源部總規劃師吳海洋表示，自然資源部一方面推進新一輪找礦突破戰略行動，進一步強化基礎地質工作，一方面為企業提供更多找礦靶區，加大採礦權投放力度，鼓勵企業多找礦、找好礦、找大礦。數據顯示，2023年大陸全國共出讓採礦權459個，年增26.8%；今年1月到8月，大陸全國共出讓採礦權868個，年增194.1%，其中戰略性礦產資源採礦權528個，年增254.4%。
吳海洋指出，自然資源部發揮財政資金投入引導作用，帶動社會資金參與找礦，社會資金在勘查投入中的佔比也在不斷提高。同時，配合大陸財政部將礦業權出讓收益徵收方式由取得礦業權時一次性確定，改為在礦山生產時按銷售收入逐年徵收，激勵企業增加勘查投入。
此外，聚焦緊缺戰略性礦產，2023年，大陸全國新發現4個億噸級油田和4個千億方級氣田，鎢、鉬、銻、晶質石墨、磷礦等礦產，鋰、鈷、鎳等礦產取得重大找礦突破。
大陸自然資源部副部長劉國洪表示，大陸自然資源部嚴守資源安全底線，聚焦重要能源和礦產資源保障，實施新一輪找礦突破戰略行動，深化礦產資源管理改革。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言