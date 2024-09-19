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企業經營不易 陸A股ST公司名單持續拉長

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸近三個月已有24家A股公司退市，19家公司被實施ST。（路透）
大陸近三個月已有24家A股公司退市，19家公司被實施ST。（路透）

景氣差、企業經營不易，大陸近三個月已有24家A股公司退市，19家公司被實施ST，數量已超過2023年三季度被實施ST的公司數量總和（8家），被實施ST的原因包括信披違規被證監會行政處罰、公司被控股股東及關聯方非經營性佔用資金、收到法院受理公司重整申請裁定等。

第一財經報導指出，9月18日，ST紅太陽、凱撒文化、惠程科技同日停牌，次日開市起，前者將被實施退市風險警示，後兩家被實施其他風險警示，股票簡稱變更為*ST紅陽、ST凱文和ST惠程。

ST紅太陽收到法院受理公司重整申請裁定，近四年時間里，ST紅太陽三年都是虧損狀態。2020年、2021年和2023年扣非淨利潤分別為人民幣-2.66億元、-2.52億元和-8.77億元，三年合計虧損超13億元。

凱撒文化、惠程科技則因信披違規被證監會行政處罰。凱撒文化2021年年度報告存在虛假記載；惠程科技則是連續兩年年報虛假記載，累計虛增利潤超過人民幣3億元。

退市公司數量也在持續增加。9月18日，海印股份正式摘牌，9月早前，*ST深天、ST鼎龍先後退市。今年7月至今，已有34支個股退市，面值退市佔到七成，目前也還有多家公司退市風險高懸。

從退市風險預警來看，Wind數據顯示，截至9月18日，A股退市風險預警中，存在交易類退市風險、財務類退市風險、規範類退市風險的公司有百餘家。其中，財務類退市風險公司超百家，交易類退市風險公司超10家。

據《北京商報》日前報導，截至今年8月，大陸年內已有42股摘牌，2023年，大陸證監會加速推進常態化退市，全年共47家公司退市，其中強制退市44家，退市改革三年來，強制退市數量超過改革前退市數量總和。這也意味著，今年A股市場中已摘牌退市股數量已逼近2023年全年退市個股數量。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜告訴《北京商報》記者，目前已摘牌退市股數量逼近2023年全年退市股數量，代表A股市場正在加速形成常態化退市格局，有助於肅清市場中劣質公司，促進市場新陳代謝。

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