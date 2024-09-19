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歐盟電動車關稅案 中國商務部長：將談判到最後一刻

中央社／ 台北19日電

歐盟是否會正式對中國電動車加徵最少5年的關稅，將進入最後拍板階段。中國商務部長王文濤近日到歐洲進行遊說，他昨天表示，當前中歐汽車產業走到重要的十字路口，面對歐盟對中國電動汽車反補貼調查，中方會談判磋商到最後一刻。

中國商務部部長王文濤當地時間18日在比利時布魯塞爾主持召開中歐電動汽車產業鏈企業座談會，與會代表圍繞妥善解決歐盟對中國電動汽車反補貼案、持續深化中歐電動汽車產業鏈合作等進行交流。

王文濤表示，面對歐盟對中國電動汽車反補貼調查，「中方會將談判磋商解決的努力進行到最後一刻」。歐盟對中國電動汽車反補貼調查合理性、合規性和公正性引發廣泛質疑，歐方此舉不僅將阻礙中歐汽車產業合作，打擊中國企業赴歐投資信心，也會嚴重影響全球應對氣變合作，更將嚴重損害以世貿組織規則為基礎的多邊貿易秩序。

王文濤強調，「當前中歐汽車產業走到了重要的十字路口，開放合作是最佳選擇」。中共20屆三中全會指出，開放是中國式現代化的鮮明標識，中國在改革開放中發展，絕不會把打開的大門再關上。中國政府堅定支持中歐企業合作，反對「脫鉤斷鏈」，堅定維護中國企業和在中國的歐盟企業的合法權益。

歐盟去年10月立案調查中國政府對純電動車（BEV）不當補貼案，今年7月宣布加徵暫時性反補貼稅。至於歐盟是否會對中國電動車加徵最少5年的反補貼稅，將在10月底前進入最後拍板階段。

不過，中國的遊說此前遇到挫折，歐盟執委會已拒絕中國業者提出的電動汽車最低價格承諾解決方案，中國商務部批評歐盟草率拒絕，沒有誠意。

布魯塞爾 歐盟 電動汽車

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