陸商務部長：中歐汽車產業走到了重要的十字路口

大陸商務部長王文濤預計19日與歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）會談前，於當地時間18日在比利時布魯塞爾主持召開中歐電動汽車產業鏈企業座談會時表示，當前中歐汽車產業走到了重要的十字路口，開放合作是最佳選擇。他強調，面對歐盟對中國電動汽車反補貼調查，中方會將談判磋商解決的努力進行到最後一刻。

根據大陸商務部新聞稿，18日這場座談有近30家中歐電動汽車、動力電池和零部件企業和相關行業商協會負責人參會。與會代表就妥善解決歐盟對中國電動汽車反補貼案、持續深化中歐電動汽車產業鏈合作等進行交流。大陸駐世貿組織大使李成鋼、駐比利時大使費勝潮、駐歐盟使團臨時代辦朱京參加座談。

王文濤19日與杜姆布羅夫斯基斯的會談若無新結果，歐盟對中國電動汽車在10%的正常稅率基礎上，額外徵收最高35.3%的關稅將於10月底正式生效。

王文濤表示，合作對中歐汽車產業發展至關重要。中歐汽車產業合作40年，成果豐碩，深度交融，已經形成「你中有我，我中有你」的合作格局。歐盟企業在中國蓬勃發展，帶動中國汽車產業鏈發展，中國也為歐盟企業提供了開放市場和公平競爭環境。40年來，中歐汽車產業最顯著的特徵是合作，最寶貴的經驗是競爭，最根本的基礎是公平環境。

他強調，面對歐盟對華電動汽車反補貼調查，中方會將談判磋商解決的努力進行到最後一刻。歐盟對中國電動汽車反補貼調查合理性、合規性和公正性引發廣泛質疑。歐方此舉不僅將阻礙中歐汽車產業合作，打擊中國企業赴歐投資信心，也會嚴重影響全球應對氣變合作，更將嚴重損害以世貿組織規則為基礎的多邊貿易秩序。

王文濤稱，當前中歐汽車產業走到了重要的十字路口，開放合作是最佳選擇。中共二十屆三中全會指出，開放是中國式現代化的鮮明標識，中國在改革開放中發展，絕不會把打開的大門再關上。中國政府堅定支持中歐企業合作，反對「脫鉤斷鏈」，堅定維護中國企業和在中國歐盟企業的合法權益。

據大陸商務部新聞稿，與會代表表示，中歐電動汽車產業鏈的合作空間廣闊。歐盟企業不懼怕競爭，不需要關稅保護，反對貿易保護主義，支持自由貿易、市場開放和公平競爭，呼籲中歐汽車產業鏈企業抓住機遇深化合作，更期盼中歐雙方通過對話磋商妥善解決電動汽車反補貼案，防止貿易摩擦失控升級，營造公平的產業合作環境。