美媒：近6成台商 擬撤出大陸

受大陸投資環境變化影響，近年不斷有重要外資企業撤出，而美國媒體引述智庫研究指出，台資企業有將近六成正在或是考慮從大陸遷出，比率明顯高於其他大陸境外地區的企業，原因則與大陸營商環境日益惡化、且擔憂台海可能爆發戰爭有關。

美國華爾街日報昨日引述智庫「戰略與國際問題研究中心」（ＣＳＩＳ）中國問題專家甘思德所主持的一項研究指出，去年底接受調查的約六一○家台灣企業之中，有超過五成七企業「正在或考慮」從中國大陸遷出，還有少數企業正在或考慮從台灣遷出，背景是大陸營商環境日益惡化，而且對台海可能爆發戰爭的擔憂揮之不去。

研究顯示，台商遷出大陸的比率遠高於其他外商，在大陸經營的美國企業中，只有不到四分之一正在考慮或已經開始遷出，歐洲和日本企業佔比也只有約百分之十。甘思德的研究指出，台灣企業可能是「礦井裡的金絲雀」，預示著全球企業可能會如何行動。

研究亦認為，除了對中國大陸風險高度擔憂外，台灣企業「似乎是出於對沖風險、實現地區和全球生產布局多元化的考慮，而不是要與中國徹底脫鉤」，台灣公司越來越有興趣將部分業務從大陸轉移到南亞和中亞，主要是印度。

這篇由華爾街日報首席中國記者魏玲靈主筆的文章還提到，四十多年前，重新開放的中國大陸開始吸引境外投資者，台灣人率先在大陸設立工廠。隨後日本人、美國人和歐洲人也紛至沓來。如今，來自台灣的企業主再次引領潮流，但這一次，是全球企業撤出中國大陸的潮流。

據陸委會今年初公布的統計，去年台商核准赴陸投資三二八件，共卅點四億美元，占整體對外投資比重百分之十一點四，金額與佔比均創下十餘年來新低。據經濟部投資審議司統計，今年上半年台商對大陸投資核准一七六件、金額十五點五億美元，皆較去年同期減少。

海基會昨日舉辦台商秋節座談聯誼活動，則首次邀請大陸台商與亞洲台商共聚一堂。海基會祕書長羅文嘉表示，為因應全球產業變化，海基會特別邀請世界台商總會與亞洲台商總會，進行馬來西亞、泰國、越南與印尼等四個國家的投資環境簡報，希望藉此讓大陸台商與亞洲台商認識，提供相關投資資訊，協助大陸台商進行全球布局。