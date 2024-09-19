中寮鐵路國際貨運 破千萬噸

根據中國鐵路昆明局集團有限公司消息，中老（中寮）鐵路國際貨物列車累計運輸貨物量突破1000萬噸。

中老鐵路全長1000多公里，北起中國昆明，南至寮國萬象（永珍）。2021年12月3日全線開通運營以來，迅速成為連接中國與東南亞的「黃金線路」。

截至目前，中老鐵路跨境貨物運輸已覆蓋寮國、泰國、越南、緬甸等十多個國家，跨境貨物品類由開通初期的橡膠、化肥、百貨等10多種擴展至電子、太陽能、通信、汽車等2900多種，日均開行列數從初期的2列發展到現在的17列。

為保障中老鐵路國際貨物列車安全，中寮兩國鐵路部門持續加強跨境貨物列車維修保養和技術交接，強化車輛制動系統等關鍵部件檢查，投用24套車輛地面試風設備，單日運用列車檢修能力提升至1000輛，已安全檢修跨境貨物列車33萬餘輛。

隨著中老鐵路國際貨物列車運輸量攀升，一批沿線綜合開發重點項目相繼建成投用，包括中國昆明鐵路國際班列海關監管作業場所、寮國萬象南換裝場等，有效提升中老鐵路貨物運輸能力。