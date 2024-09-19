延邊松茸外銷日韓 村民富起來

9月以來，長白山深處的小鎮三合，早早進入秋收節奏，早晨六、七點鐘鎮上已難覓人影，這個時節不分男女老幼凌晨三、四點鐘都趕著涼上山，尋覓一種昂貴而熱銷的食材——松茸。

中新社報導，三合鎮位於吉林省延邊朝鮮族自治州龍井市，森林資源豐富，晝夜溫差大，松茸密度高、口感脆，受日本、南韓市場歡迎。今年，當地人採挖的第一等級的松茸每公斤能賣1300多元（人民幣，下同）。

松茸是純天然生長的珍稀食用菌，三合鎮把山林承包給村民，增加他們的收入。30多歲的姜虎承包了一片林，每年他都找朋友來搶挖松茸，因為松茸一旦長大開傘，價格立馬折損一半以上。

海拔越高松茸品質越好，但採挖難度也更大。姜虎的車在山間顛簸三、四十分鐘才停下，一行人下車後繼續向山頂攀登。在五、六十度的陡坡上尋找松茸必須小心翼翼，容不得半點分神。

姜虎說，上山是體力活，早上涼快好幹活，陽光也不刺眼，比較容易看到松茸，再就是大家要趕在中午前到鎮上的收購點賣掉松茸，下午出口公司會把新鮮的松茸打包發往國外。

一個上午，姜虎和朋友們採挖了3公斤多，按品質分四個等級，賣了3200多元。

中國大陸的松茸主要分布在雲南、四川及東北地區，20世紀80年代，日韓松茸需求量大增，延邊地區因靠近日韓，當地的松茸名聲漸起，帶動許多村民致富。

在延吉市有一條松茸街，集聚了上百家松茸店。姜虎、崔連福的松茸最終被送到天松松茸店，這家出口規模較大，每年向日韓市場出口十幾噸松茸。負責人朴君表示，三合鎮松茸質量好，賣到國外供不應求。

據瞭解，延邊地區年均出口松茸可達百噸左右。

三合鎮村民說，這裡的松茸上市時間短，基本在9月前後，家家戶戶都能靠採挖松茸賣上幾萬元。