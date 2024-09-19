沙國將推兩檔港股ETF

沙烏地阿拉伯（以下簡稱沙國）兩家投資公司近期將推出該國首兩檔追蹤香港股票的ETF，預計將籌集近10億美元。意味中東與港陸資本市場互動更加密切。

彭博引述知情人士透露，一檔由沙國奧瓦爾銀行 (Saudi Awwal Bank) 旗下子公司 SAB Invest 推出的ETF預期籌集資金約5億美元。因目前審議正在進行中，ETF規模和上市時間可能會發生變化。SAB Invest未有回應。值得注意的是，匯豐控股持有沙國奧瓦爾銀行的股份。

而另一檔ETF由阿爾比拉德銀行 （Bank Albilad）的證券部門阿爾比拉德資本 (Albilad Capital) 推出，該檔ETF也追蹤香港和中國大陸的股票，並已獲得沙國資本市場管理局的發行批准。知情人士稱，該基金預計籌集最多4億美元，並於今年底上市。

報導指出，這些ETF的推出是在北京當局與沙國關係升溫下所推行的。

香港特別行政區財政司司長陳茂波5日在第六屆外灘金融峰會已預告，繼沙國市場ETF在港上市後，今年還將期待一些互惠舉措，包括在沙國交易所推出兩檔將投資於在港上市股票的ETF。

亞洲首檔沙國ETF在去年11月29日於港交所掛牌，該檔ETF產品追蹤的相關指數包含56家大型及中型市值的沙國交易所掛牌公司，包括石油企業沙國阿美。緊接著，大陸首批沙國ETF也於6月24日正式開售，意味著大陸、香港投資者擁有更多參與國際市場投資的機會。

實際上，上交所與沙國交易所去年9月在利亞德簽訂合作備忘錄，兩地資本市場的對接與合作進入到全新階段；今年大陸境內首批投資沙國的ETF獲批，意味著大陸公募基金正式邁出直投沙國市場的第一步，打開投資中東新視窗，也意味大陸與中東資本市場交流越來越密切。