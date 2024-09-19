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李強：挺大陸科技業全球上市

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸國務院總理李強。 新華社
大陸國務院總理李強。 新華社

外媒報導大陸近五年初創公司下降98%的訊息引發市場普遍焦慮之際，大陸國務院總理李強昨（18）日主持召開國常會，內容指出要研究促進創業投資發展的有關舉措，支持符合條件的科技型企業境內外上市。

會議指出，創業投資事關科技創新、產業升級和高質量發展。要盡快疏通「募投管退」各環節存在的堵點卡點，支持符合條件的科技型企業境內外上市，大力發展股權轉讓、併購市場，推廣實物分配股票試點，鼓勵社會資本設立市場化併購母基金或創業投資二級市場基金，促進創投行業良性循環。

會議也提及，要推動國資出資成為更有擔當的長期資本、耐心資本，完善國有資金出資、考核、容錯、退出相關政策措施。要夯實創業投資健康發展的制度基礎，落實資本市場改革重點舉措，健全資本市場功能，進一步激發創業投資市場活力。

英國金融時報援引數據報導，大陸風投支持的新初創公司數量從2018年的51,302家暴跌至2023年的1,202 家，跌幅達98%。報導稱，隨處可見空蕩蕩的園區與辦公室，體現了初創公司的蕭條。

報導引述業內人士說法稱，這場危機歸咎於經濟放緩、中美緊張關係、科技行業政策等多種因素。導致融資格局發生了巨大改變，國家支持的基金占據了市場主導地位，投資策略更保守，風險較低的行業較受青睞。

創業 家暴 資本市場

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