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華爾街日報引述智庫研究 六成台企擬遷離大陸

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
受大陸投資環境變化影響，近年不斷有重要外資企業撤出。大陸示意圖。 路透
受大陸投資環境變化影響，近年不斷有重要外資企業撤出。大陸示意圖。 路透

受大陸投資環境變化影響，近年不斷有重要外資企業撤出，而美國媒體引述智庫研究指出，台資企業有近六成正在或考慮從大陸遷出，比率明顯高於其他大陸境外地區的企業，原因則與大陸營商環境日益惡化、且擔憂台海可能爆發戰爭有關。

美國華爾街日報昨日引述智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）中國問題專家甘思德所主持的一項研究指出，去年底接受調查的約610家台灣企業中，有超過五成七企業「正在或考慮」從中國大陸遷出，還有少數企業正在或考慮從台灣遷出，背景是大陸營商環境日益惡化，而且對台海可能爆發戰爭的擔憂揮之不去。

研究顯示，台商遷出大陸的比例遠高於其他外商，在大陸經營的美國企業中，只有不到四分之一正在考慮或已經開始遷出，歐洲和日本企業占比也只有約10%。甘思德的研究指出，台灣企業可能是「礦井裡的金絲雀」，預示著全球企業可能會如何行動。

研究亦認為，除了對中國大陸風險高度擔憂外，台灣企業「似乎是出於對沖風險、實現地區和全球生產布局多元化的考慮，而不是要與中國徹底脫鉤」，台灣公司愈來愈有興趣將部分業務從大陸轉移到南亞和中亞，主要是印度。

這篇由華爾街日報首席中國記者魏玲靈主筆的文章還提到，40多年前，重新開放的中國大陸開始吸引境外投資者，台灣人率先在大陸設立工廠。隨後日本人、美國人和歐洲人也紛至沓來。如今，來自台灣的企業主再次引領潮流，但這次是全球企業撤出中國大陸的潮流。

據陸委會統計，去年台商核准赴陸投資328件，共30.4億美元，占整體對外投資比重11.4%，金額與占比均創10餘年新低。據經濟部投資審議司統計，今年上半年台商對大陸投資核准176件、金額15.5億美元。

美國

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