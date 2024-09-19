立訊加碼布局汽車業務

大陸電子代工廠立訊精密加碼布局汽車業務，擬斥資人民幣41.3億元（約新台幣187億元）收購德國汽車線纜企業-萊尼公司（LEONI）。分析指，立訊與蘋果長期深度綁定，然而近年卻早將汽車業務視為「第二成長曲線」，主要目的在減輕對蘋果的過度依賴。

立訊精密發布公告稱，計畫收購萊尼50.1%股權及萊尼全資子公司Leoni Kabel GmbH 100%股權，收購總對價為5.25億歐元。萊尼是德國知名的汽車線纜廠商，不過，近年由於管理不善而債台高築，甚至還曾經歷重整失敗。即便如此，立訊精密依然重金收購。外界認為，拿下萊尼後，立訊精密擴張汽車業務的「雄心」愈發明顯。

據悉，立訊精密對汽車業務早在16年前就開始布局，並於近年開始加碼。儘管立訊精密旗下汽車業務今年上半年營收僅人民幣47.56億元，占總營收比重還不到5%。不過，立訊精密發展汽車業務決心堅定，目標在三個五年內成為全球汽車零件Tier1（汽車一級供應商）領導廠商。

2015年至2023年，立訊精密消費性電子業務毛利率自23%降至10.6%，因此在主力業務下游需求前景不明朗之際，立訊精密有意加快其「第二成長曲線」是理所當然。

至於大陸「果鏈一哥」立訊精密為何轉型發展汽車業務？分析稱，立訊精密的消費性電子業務較為依賴蘋果手機銷售，然而，蘋果手機近年雖在全球仍享有盛譽，但實際上規模成長與市場需求持續放緩。2018年iPhone全球出貨量達2.25億支，而五年後的2023年，其全球出貨量也僅止於2.36億支。

立訊披露資料顯示，其2023年75.24%營收來自第一大客戶（蘋果），比2022年高出接近兩個百分點。