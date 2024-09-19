小米手機8月銷量 躍全球二哥

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
小米今年8月手機銷量超過蘋果，成為僅次於三星的全球第二大智慧手機品牌。 （中通社）
小米今年8月手機銷量超過蘋果，成為僅次於三星的全球第二大智慧手機品牌。 （中通社）

市調機構Counterpoint Research稱，小米今年8月手機銷量超過蘋果，成為僅次於三星的全球第二大智慧手機品牌。報告稱，小米在8月智慧手機銷量保持平穩，相比之下蘋果同期則呈現季節性下滑。但分析認為，小米下半年增長速度可能會放緩，蘋果9月將再反超。

大陸科技媒體手機中國則認為，考慮到iPhone 16系列在9月發布，且於20日開售，而同期小米並無重磅產品上市，蘋果在9月的市占很大機會將反超小米，重回全球第二。

在新機方面，小米即將在26日正式推出兩款新機小米14T和14T Pro。這兩款手機將預裝Circle to Search（即圈即搜）功能，並搭載多項AI功能；而眾所期待的小米15系列定於10月底發布，預計將於10月底或11月開售。綜合來看，小米在第3季站穩全球第二的可能性不大。

綜合市場訊息，小米15最大亮點就是首發搭載高通驍龍8 Gen4平台，基於台積電第二代3奈米製程打造。此外，小米15將搭載新平台，小米總裁盧偉冰提到新平台將具備超高主頻、超強性能、超低功耗等三超特性，並稱是有史以來最大一次升級。

小米與蘋果手機在全球出貨市占率第2季相距很近。從市調機構數據來看， IDC的數據顯示，蘋果手機市占為15.6%，小米手機為14.8%；Canalys數據顯示，小米手機市占升至15%，蘋果手機跌至16%。

台積電 品牌 市占率

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