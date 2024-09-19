大陸i16不熱…電商打折促銷 預購量不如預期

蘋果新手機iPhone 16在大陸預購銷量不如預期，大陸的電商平台包括拼多多、淘寶及天貓等業者已經提前打折促銷，各平台降價幅度在4％至11%不等，金額在人民幣400元至1,000元，舊換新最高還可折抵人民幣1,500元。

智通財經報導，天風國際分析師郭明錤表示，iPhone 16系列在首周末預購銷量預估約3,700萬支，較去年iPhone15系列首周末銷量減少12.7%，關鍵在於iPhone 16 Pro系列低於預期。

陸電商促銷蘋果iPhone 16

郭明錤指出，iPhone 16 Pro系列出貨時間顯著低於15 Pro系列，除預購前備貨量增加外，從首周末銷量減少來看，關鍵還是在於需求低於預期。

蘋果正式開賣iPhone 16系列手機是在20日，往年蘋果新機首發，大陸民眾或是黃牛只要能夠第一時間搶到，便可以加價賣給回收新機的店家，但如今蘋果手機的行情已經大不如前。

大陸電商已提前降價促銷蘋果新手機，拼多多開始銷售512GB存儲空間的iPhone 16 Plus，售價為人民幣8,999元，比官方售價人民幣9,999元有10%的折扣，128GB的iPhone 16更以11%的更大折扣出售。

拼多多和阿里旗下淘寶平台為256GB的iPhone 16 Pro Max提供4%的折扣，價格降低人民幣400元來到人民幣9,599元。阿里巴巴的天貓購物平台則為買家提供了24期分期零利率的付款選擇。

大陸電商平台提前祭出折扣表明蘋果新手機在中國大陸的需求疲軟。中國大陸是全球最大的智慧手機市場，也是競爭最激烈的市場之一。

值得注意的是，iPhone 16系列在9月20日上市發售日期不變，但出貨日期將延後，蘋果官網顯示，iPhone 16標準版、iPhone 16 Plus發貨時間延至10月1日。