陸取消農產免徵關稅 9月25日起34項恢復最高20%關稅

大陸財政部今晚發布訊息，根據大陸國務院關稅稅則委員會近日發布公告，9月25日起將停止執行對部分原產於台灣地區的農產品免徵關稅政策，共計34項農漁產品，其中包含甫重新開放輸入大陸的鳳梨釋迦和文旦柚。

根據國務院關稅稅則委員會稅則續號與產品清單指出，本次停止執行免徵關稅水果共15項，包含椰子、檳榔、菠蘿、番石榴、芒果、柚、木瓜、桃、梅、番荔枝、楊桃、蓮霧、棗、柿子、枇杷等；農漁產品共19項，包含比目魚、鯡魚、鲭鱼、帶魚、鯧魚、鱸魚、小蝦、貽貝，和蔬菜類如洋蔥、甘藍、花椰菜、萵苣、胡蘿蔔、絲瓜、清江菜、小白菜、苦瓜、山葵、芋頭。

從本次產品關稅項目統計顯示，各項產品將恢復5%到20%不等關稅，其中鳳梨釋迦、蓮霧、楊桃、棗、柿子、枇杷等關稅將恢復最高20%，文旦柚恢復12%關稅，鮮檳榔、鮮椰子、菠蘿等則是10%。