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大陸對台農產品出手 陸委會：中共「善意」可隨時取消

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會18日深夜回應大陸對台灣農產品中止免徵進口關稅表示，事實證明，中共所有「善意」都有政治目的，都可以隨時取消。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會18日深夜回應大陸對台灣農產品中止免徵進口關稅表示，事實證明，中共所有「善意」都有政治目的，都可以隨時取消。（圖／聯合報系資料照片）

大陸18日晚間宣布中止34項農產品免徵進口關稅，就此陸委會表示遺憾，且強調中共顯然是將貿易當成武器，把所有優惠措施當成脅迫工具，事實證明，中共所有「善意」都有政治目的，都可以隨時取消。

陸委會18日深夜回應陸方做為，先是表示遺憾，並指出陸方作為傷害兩岸農漁民利益，只會造成台灣農漁民及民眾反感，無助兩岸關係長遠發展。陸委會也認為，陸方因政治理由，以經濟措施對台進行施壓恐嚇的政治操作，無助兩岸關係之維護。

陸委會強調，從中共最近一連串作為看來，顯然是將貿易當成武器，把所有優惠措施當成脅迫工具，這也是政府一再提醒不能依賴所謂中共「善意」的原因。事實證明，中共所有「善意」都有政治目的，都可以隨時取消。

陸委會最後提到，農業部近年已積極輔導國內農產品轉型升級，持續開拓多元外銷市場，降低台灣農產品對中國大陸單一市場的依賴，維護農民權益。

中共 漁民 陸委會

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