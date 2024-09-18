大陸監管部門嚴管券商 開罰券商炒股員工逾200人

大陸證監會嚴管券商，今年以來，涉及券商員工的罰單超過120張，涉及人數超過200人。

大陸證監會密集公布一批針對券商員工的罰單，中金公司及中金財富多名員工因違規炒股、出借帳戶等被罰。此外，光大證券時任投行員工趙遠軍因內幕交易被罰人民幣460萬元，並處10年市場禁入。

除了違規炒股、內線交易外，還有不少券商員工因違規展業、執業未勤勉盡責被罰。據第一財經統計，截至9月17日，今年以來，證監會開出的涉及券商員工的罰單就超過120張，涉及人數超200人，其中違規炒股、保代執業未勤勉盡責被罰情況居多。

今年以來，大陸監管部門頻頻出手打擊證券從業人員違規炒股。北京證監局9月14日公布兩張罰單，一則是對寇玥等20人出具警示函，二是對莊江斌採取監管談話，處罰事由均為證券從業人員違規炒股。

除了員工炒股外，違規出借帳戶同樣遭到監管嚴查。14日，北京證監局對王罡玄、陶嘉樂、韓旭、戴子銳等人採取出具警示函行政監管措施的決定。其中多名被罰人員為中金公司及中金財富員工，員工登記類別多為一般證券業務或投資顧問。

9月13日，證監會還披露了一則券商員工內幕交易的罰單。罰單顯示，光大證券時任投行員工趙遠軍作為星星科技重大資產重組的內幕消息知情人，控制他人帳戶違規交易星星科技股票，最終虧損人民幣532.5萬元。對此，證監會對趙遠軍處以共計人民幣460萬元罰款，同時對其採取10年證券市場禁入措施。

在今年被罰的超過200名券商員工中，違規炒股被罰的就有上百人，除近日集中被罰的24名券商員工外，2月，證監會就曾集中處理了一批違規炒股的券商員工，僅招商證券便有上百人被罰，包括對63人作出行政處罰，對46人採取行政監管措施等。

大陸證監會強調，在持續優化券商行業生態方面，要加強從業人員管理，完善從業人員執業行為基本規範和操守準則，建立健全從業人員分類名單制度和執業聲譽管理機制，依法嚴格限制違法違規人員「帶病流動」。