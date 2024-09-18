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陸中秋消費成績單出爐！出遊人次達1.07億 「量漲價跌」特徵仍突出

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸文旅部數據中心18日發布測算，大陸全國國內出遊1.07億人次，按可比口徑較2019年同期增長6.3%。圖為貴陽北站中秋返程客流。圖取自中新社
大陸文旅部數據中心18日發布測算，大陸全國國內出遊1.07億人次，按可比口徑較2019年同期增長6.3%。圖為貴陽北站中秋返程客流。圖取自中新社

中秋假期消費數據出爐，大陸文旅部數據中心18日發布測算，大陸全國國內出遊1.07億人次，按可比口徑較2019年同期增長6.3%；大陸國內遊客出遊總花費人民幣510.47億元，較2019年同期增長8.0%。分析稱「量漲價跌」是中秋消費主要特徵。

另據商務部數據，央視報導，假期大陸全國商務系統使用人民幣6.4億元中央補貼資金，支持約60萬名消費者購買八大類家電產品近80萬台，帶動銷售額超33億元，商務部重點監測零售企業家電銷售額年增7.9%。

在出行數據，中國國家鐵路集團消息，為期5天的鐵路中秋小長假（9月14日至18日）期間，大陸全國鐵路預計發送旅客7400萬人次，日均發送旅客1480萬人次；航空出行方面，截至9月11日，中秋假期國內航線的機票預訂量已超280萬張，比一周前增長約50%；國際方面，中秋假期出入境航線的機票預訂量超57萬張，比一周前增長約15%。

證券時報報導，北京一家公募消費投研人士分析，在中秋假期到來之前，「量漲」和「價跌」現象均已出現。「量漲」是節假日高峰消費的主要特徵，但今年中秋節不是在週末，不少人的休假時長可能有4天乃至5天，使得「量漲」效應較為突出。「價跌」現象，則在近期消費類公司的股價以及酒水、月餅的價格上體現得較為明顯。

中秋應景食品月餅消費銷售不理想，中國焙烤食品糖製品工業協會訊息顯示，2024年中秋（2023年8月29日至9月28日）的月餅的銷售額較之前一年下降10.49%，禮盒銷售件數較之前一年下降8%。

電影消費也未看到大幅回溫跡象，中秋節檔期，大陸電影票房報收人民幣3.89億元。與2019年同期創下的8.03億元的中國影史中秋檔最高票房紀錄相距甚遠。

中秋節 人民幣 北京 月餅 漲價

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