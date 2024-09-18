海基會舉辦秋節聯誼 向大陸台商介紹東南亞投資環境

海基會18日舉辦「2024大陸台商秋節座談聯誼活動」，首次邀請大陸台商與亞洲台商共聚一堂，向大陸台商介紹東協四國越南、印尼、泰國、馬來西亞投資環境，海基會也特別針對大陸台商關心的議題，邀請產官單位進行專業說明，讓大陸台商可以進行亞洲與全球布局。

海基會祕書長羅文嘉表示，海基會永遠是大陸台商的好朋友，也永遠是大陸台商的娘家。他指出，今天特別邀請世界台商總會李天柒總會長與亞洲台商總會林凱民總會長出席活動，分享亞洲台商總會成員在各國的投資經驗。海基會今年也特別在中秋後於台北舉辦經貿座談，邀請相關部會官員與台商面對面，直接回覆台商各式投資問題。

羅文嘉指出，海基會從過去台商活動的問卷中，整理出台商關心的兩大議題。第一是「淨零轉型」，第二個議題是「企業布局」。

他提到，為因應全球產業變化，許多大陸台商除了大陸的產業基地外，也想進行東南亞與全球布局。因此海基會特別邀請世界台商總會與亞洲台商總會，進行馬來西亞、泰國、越南與印尼等四個國家的投資環境簡報，希望藉此機會讓大陸台商與亞洲台商認識，提供相關投資資訊，協助大陸台商進行全球布局。

陸委會邱垂正主委出席晚宴並向台商致意，他表示，台商是兩岸善意堆疊重要也無可取代的參與者，未來兩岸的和平穩定、良性交流，都必須要有台商的貢獻，陸委會是台商永遠的後盾。

陸委會副主委李麗珍則在座談活動致詞時表示，希望台商可以多表達意見，無論是對區域情勢、美中貿易戰、大陸經濟發展、投資環境變化還是兩岸關係議題，都可以暢所欲言，大家的回饋意見也都會獲得政府重視。

據指出，海基會這次座談分別邀請亞洲台商聯合總會林凱民總會長、泰國台灣商會聯合總會郭修敏名譽總會長、越南台灣商會聯合總會陳耀奎名譽總會長、印尼台灣商會聯合總會賴維信名譽總會長等人進行簡報，分別介紹馬來西亞、泰國、越南及印尼投資環境與資訊，並由經濟部次長何晉滄進行「淨零轉型」相關專題簡報。

海基會表示，簡報後由羅文嘉主持座談，陸委會、經濟部、交通部、移民署及觀光署等代表與會聽取意見，台商們也針對放寬大陸商務及專業人士來台交流類別、簡化大陸商務人士申請來台手續、協助中小企業進行碳盤查、增加兩岸直航航點、協處滯陸國人返台等議題提出意見，各單位也都「積極回應」。海基會並未透露出席座談與聯誼活動的台商數量。