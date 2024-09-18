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陸創業投資遇冷…李強主持國常會：要研究促進創投發展

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院總理李強。 新華社
大陸國務院總理李強。 新華社

在外媒報導大陸近五年初創公司下降98%的訊息引發市場普遍焦慮之際，大陸國務院總理李強18日主持召開國常會，內容指出要研究促進創業投資發展的有關舉措。

國常會指出，創業投資事關科技創新、產業升級和高質量發展。要盡快疏通「募投管退」各環節存在的堵點卡點，支持符合條件的科技型企業境內外上市，大力發展股權轉讓、併購市場，推廣實物分配股票試點，鼓勵社會資本設立市場化並購母基金或創業投資二級市場基金，促進創投行業良性循環。

會議也提及，要推動國資出資成為更有擔當的長期資本、耐心資本，完善國有資金出資、考核、容錯、退出相關政策措施。要夯實創業投資健康發展的制度基礎，落實資本市場改革重點舉措，健全資本市場功能，進一步激發創業投資市場活力。

金融時報援引IT桔子的數據報導，風投支持的新初創公司數量從2018年的51,302家暴跌至2023年的1,202家，跌幅高達98%。報導稱隨處可見空蕩蕩的園區與辦公室，體現了初創公司的蕭條。

報導引述業內人士說法稱，這場危機歸咎於經濟放緩、中美緊張關係、科技行業政策等多種因素。導致融資格局發生了巨大改變，國家支持的基金佔據了市場主導地位，投資策略更保守，風險較低的行業較受青睞。

不過，該報導引起陸媒澄清，認為前述引用的數據不準確。第一財經引述創投領域資深從業者統計認為，上述6年內新成立公司數量沒有下降，只是「獲得風險投資的企業數量下降了36%，且大量投融資數據未得到披露」。

儘管如此，金融時報報導反應創業者與投資者的焦慮。因為大陸上半年創投業的熱度的確在下滑。清科研究中心數據，2024年上半年股權投資市場共發生投資案例數3033起，年減37.6%。第1季與第2季分別年減36.2%、39.0%；投資金額分別年減16.7%、55.7%，兩大投資指標的降幅均呈現擴大趨勢。

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