台塑高管赴陸遭邊控「細節曝光」 陸委會證實：尊重家屬、不便多說

一名台塑集團高階管理幹部1日入境中國大陸時遭到盤查，後來遭「邊境控制」，迄今未能離境返抵台灣。陸委會今晚表示，政府有掌握相關訊息，基於尊重家屬意願，不便做進一步說明。

一名台塑集團高階管理幹部1日從台北松山機場搭機出發，飛往上海虹橋機場，抵達上海後遭到盤查；儘管後來獲得釋放請回，卻遭到邊境控制（邊控），迄今未能離境中國大陸、返抵台灣。被邊控原因尚未能得知。

大陸委員會（陸委會）18日晚透過書面回應，表示有關台塑集團人員赴陸遭邊控、盤查一事，政府已有掌握相關訊息。由於案件涉及個案安全與家屬意願，政府不便做進一步的說明；只要收到家屬提出協助要求，政府都會給予協處。

海峽交流基金會（海基會）台商財經法律顧問專欄指出，「邊境控制」為中國大陸法律制度，也就是限制出境，涉及民事債務糾紛也可對當事人進行邊控。

專欄說明，邊控牽涉限制「遷徙自由」，用這樣的措施應對民事債務糾紛、私人財產爭議，作法不符合比例原則，過往中國大陸台商圈有過數起出於民事債務糾紛遭到邊控案例。