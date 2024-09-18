太廉價？美團：去年745萬外賣騎手 每人年均報酬不到5萬

美團CEO王興表示，去年在美團平台獲得收入的騎手約745萬，獲報酬超過人民幣800億（約新台幣3,405億元）。按字面平均計算，平均每人每年才人民幣1.07萬元（約新台幣4.6萬）的收入，引起網友熱議，部分大陸網友認為，規模雖龐大，但個體收益有限。

王興在中秋節對內發布全員信提及，前述美團過去14年的成績，同時美團將努力提高騎手的保障水平，並稱已有450萬騎手參加了國家推進的職業傷害保障試點。

此外，王興表示，過去3年每年招聘超過5,000名應屆畢業生，2025屆計劃招募6,000名，同時，內部提拔比例高達69%。同時，王興稱，美團自主研發的無人機，已在深圳、上海等城市落地31條航線，累計完成訂單超過30萬單。美團自動配送車已經在北京、深圳等多地進行常態化測試和運營，完成近400萬單配送。

作為大陸靈活就業、平台經濟的要角，美團發布相關數據引起熱議，特別近期大陸外賣騎手曾因跑單過度猝死、交通事故、與消費者爭議頻發，作為中介者的平台被賦予協調各種矛盾期許。也因此，對於美團揭露的數據，大陸網友認為一方面美團騎手沒社保、同時騎手交通事故的狀況也未能顯現。部分網友對於平台盈利與騎手福利不平衡感到不滿。

美團2024年第2季財報顯示，實現營收人民幣823億元，年增21%；美團核心本地商業季營收達人民幣607億元；美團年度活躍用戶數和商家數創歷史新高，即時配送訂單數達62億單。

事實上，美團成為大陸外賣產業具標誌性平台，一路走來引發許多爭議。比如今年6月，湖南連鎖店「大碗先生」稱美團外賣抽佣費上漲3%至4%，因此需要調漲商品價格，許多消費者認為，平台調漲價格，成本還是落在消費者身上。與此同時，美團長期處於濫用市場支配地位、強迫商家「二選一」爭議，上海廣播電視台旗下的「看呀STV」報導稱，許多中小商戶也反應因為同時在抖音、快手等其他平台上架，而收到美團處罰，包括限流、排名好評消失，甚至認定為失信商家。