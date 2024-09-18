17天無法返台…傳台塑高管被大陸「邊控」？陸委會：已掌握但不便多說

台塑高管近日傳出進入大陸後遭到「邊控」，對此陸委會表示，政府已有掌握相關訊息，由於案件涉及個案安全及家屬意願，政府不便做進一步說明，海基會則指出，迄今尚未接獲公司或家屬相關請求協助。

媒體18日報導，有台塑集團高階人員在上海被「邊控」（邊境控制，大陸司法、公安或國安部門主導，部分類似於台灣的境管）17天無法返台，對此陸委會18日晚間回應指出，政府已有掌握相關訊息。由於案件涉及個案安全及家屬意願，政府不便做進一步說明，但只要收到家屬提出協助的要求，政府都會給予協處。

海基會則表示，「迄今尚未接獲公司或家屬相關請求協助，如果有任何需求，海基會將提供相應的諮詢與協助」。

陸委會與海基會都沒有詳細說明這起案件的原因與背景，措辭也相當低調。

據了解，大陸台商被邊控，過往並非沒有。執業律師李永然、吳任偉曾在台商張老師月刊撰文指出，因中國大陸經貿政策與法令的快速更迭，加上各省縣市「地方保護主義」之盛行，使不少台商在前往大陸的投資過程中，因未能確切掌握當下狀況，經常傳出遭到中國大陸相關單位以違反法令為由，或施以「邊控措施」，甚或被指控涉嫌違反刑事法令，遭到「拘傳」、「取保候審」、「監視居住」、「拘留」、「逮捕」等強制措施，限制其人身自由。

此外，就非經濟議題部分，台商李孟居2019年8月從香港入境深圳後失聯，他遭中共官方指控「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，同年10月底被拘捕，後被判處1年10個月刑期和剝奪政治權利附加刑2年。李孟居在2021年服刑期滿，但因剝奪政治權利附加刑，直到2023年才離開大陸前往日本東京，再轉回台灣。

依據海基會統計，該會受理台商申訴案件，自1991年至今年8月底累計9,347件，其中人身安全投訴案件5,091件，財產法益投訴案件4,256件（台商投訴4,084件、大陸人民及廠商投訴172件），此外有許多案件並未向海基會求助，故未納入統計。