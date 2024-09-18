快訊

周星馳御用中文配音石班瑜台灣出生、北京離世 「星爺」難過首發聲

台鐵區間車撞上機車畫面曝光 雲林男騎士當場頭破身亡

京華城先給建照才簽約？鼎越開發說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

前8月訪港旅客增44%！業界卻嘆中秋生意冷 陸十一長假祭獎賞鼓勵旅客

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
香港旅遊發展局公布，今年前八個月訪港旅客較去年同期成長44%。（中通社）
香港旅遊發展局公布，今年前八個月訪港旅客較去年同期成長44%。（中通社）

香港首八個月旅客比去年同期大增44%，針對即將到來的大陸十一長假，香港獎賞鼓勵旅客遊走釋消費的安排。但剛過去的中秋，飲食界說生意下降一成至一成五。

香港旅遊發展局公布，今年前八個月訪港旅客已逾2,950萬人次，比去年同期增加了44%。其中8月錄得近445萬訪港旅客人次，較去年同期上升9.2%，當中半數為過夜旅客。在前八個月訪港旅客中，大陸旅客為主有2,294萬人次，非大陸旅客錄得658萬人次。

香港中秋節是在追月夜翌日放假，香港餐飲聯業協會會長黃家和說，今年中秋節生意較去年跌一成至一成五，主因北上消費趨勢持續，以及有香港市民趁假期外遊，周末出境人次明顯多於入境人次。

人出多進少加上經濟環境欠佳，黃家和表示，中秋酒樓酒席未有加價，平均每圍約4,500港元，較去年減價一成，部分食肆甚至推出優惠套餐。而中秋舞火龍和無人機表演，對當區食肆有一定幫助，但其他地區相對淡靜。

大陸三天中秋假期也在18日結束，香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，香港酒店入住率理想，中秋節活動吸引不少短途旅客，不少旅遊熱點人山人海，無人機表演造就維港兩岸酒店房價較平日高，但整體房價穩定。大陸十一長假，相信可吸引更多長途旅客，或出現旅客到訪高峰。

對即將到來的大陸十一長假，香港旅遊發展局說要與大陸「高德地圖」合作，共同推出「國慶暢遊香港計劃」，透過獎賞鼓勵旅客遊走各區，刺激消費。其中「高德地圖」會向旅客派發總值超過千萬港元的「Call 車」獎賞，旅客即日起至10月7日，於「高德地圖」手機應用程式內搜尋「遊香港」，即可免費領取港幣180港元的「Call 車紅包」，以及享有車費八折優惠。

香港旅發局將於9月28日晚間8時，在灣仔海濱舉辦「香港馬騰盛世」無人機表演，呈現多個具有香港本地特色的場景，同時融合著名藝術大師徐悲鴻的代表作。而在10月每晚8時，都會上演「幻彩詠香江」燈光秀，設置更多光束燈加強燈光效果。

中秋節 十一長假 酒店 香港

延伸閱讀

香港爆發侵入性乙型鏈球菌 累計個案達40起2人死亡

35.7℃港最熱中秋 市民灣仔海濱賞無人機

消費者更理性 中秋月餅銷售腰斬、電影票房疲軟

美誠月餅虛假宣傳碰瓷美心？香港月餅依舊是金字招牌

相關新聞

17天無法返台…傳台塑高管被大陸「邊控」？陸委會：已掌握但不便多說

台塑高管近日傳出進入大陸後遭到「邊控」，對此陸委會表示，政府已有掌握相關訊息，由於案件涉及個案安全及家屬意願，政府不便做...

遠遠超車比亞迪！陸車企奇瑞出口領先「悶聲發大財」 上半年輕鬆入帳1.2兆

提起大陸汽車圈目前最當紅的炸子雞，非比亞迪莫屬，不過還有一家車企「奇瑞」，在汽車出口方面遙遙領先，今年上半年出口53萬輛...

海基會舉辦秋節聯誼 向大陸台商介紹東南亞投資環境

海基會18日舉辦「2024大陸台商秋節座談聯誼活動」，首次邀請大陸台商與亞洲台商共聚一堂，向大陸台商介紹東協四國越南、印...

陸創業投資遇冷…李強主持國常會：要研究促進創投發展

在外媒報導大陸近五年初創公司下降98%的訊息引發市場普遍焦慮之際，大陸國務院總理李強18日主持召開國常會，內容指出要研究...

台塑高管赴陸遭邊控「細節曝光」 陸委會證實：尊重家屬、不便多說

一名台塑集團高階管理幹部1日入境中國大陸時遭到盤查，後來遭「邊境控制」，迄今未能離境返抵台灣。陸委會今晚表示，政府有掌握...

太廉價？美團：去年745萬外賣騎手 每人年均報酬不到5萬

美團CEO王興表示，去年在美團平台獲得收入的騎手約745萬，獲報酬超過人民幣800億（約新台幣3,405億元）。按字面平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。