前8月訪港旅客增44%！業界卻嘆中秋生意冷 陸十一長假祭獎賞鼓勵旅客

香港首八個月旅客比去年同期大增44%，針對即將到來的大陸十一長假，香港獎賞鼓勵旅客遊走釋消費的安排。但剛過去的中秋，飲食界說生意下降一成至一成五。

香港旅遊發展局公布，今年前八個月訪港旅客已逾2,950萬人次，比去年同期增加了44%。其中8月錄得近445萬訪港旅客人次，較去年同期上升9.2%，當中半數為過夜旅客。在前八個月訪港旅客中，大陸旅客為主有2,294萬人次，非大陸旅客錄得658萬人次。

香港中秋節是在追月夜翌日放假，香港餐飲聯業協會會長黃家和說，今年中秋節生意較去年跌一成至一成五，主因北上消費趨勢持續，以及有香港市民趁假期外遊，周末出境人次明顯多於入境人次。

人出多進少加上經濟環境欠佳，黃家和表示，中秋酒樓酒席未有加價，平均每圍約4,500港元，較去年減價一成，部分食肆甚至推出優惠套餐。而中秋舞火龍和無人機表演，對當區食肆有一定幫助，但其他地區相對淡靜。

大陸三天中秋假期也在18日結束，香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，香港酒店入住率理想，中秋節活動吸引不少短途旅客，不少旅遊熱點人山人海，無人機表演造就維港兩岸酒店房價較平日高，但整體房價穩定。大陸十一長假，相信可吸引更多長途旅客，或出現旅客到訪高峰。

對即將到來的大陸十一長假，香港旅遊發展局說要與大陸「高德地圖」合作，共同推出「國慶暢遊香港計劃」，透過獎賞鼓勵旅客遊走各區，刺激消費。其中「高德地圖」會向旅客派發總值超過千萬港元的「Call 車」獎賞，旅客即日起至10月7日，於「高德地圖」手機應用程式內搜尋「遊香港」，即可免費領取港幣180港元的「Call 車紅包」，以及享有車費八折優惠。

香港旅發局將於9月28日晚間8時，在灣仔海濱舉辦「香港馬騰盛世」無人機表演，呈現多個具有香港本地特色的場景，同時融合著名藝術大師徐悲鴻的代表作。而在10月每晚8時，都會上演「幻彩詠香江」燈光秀，設置更多光束燈加強燈光效果。